OM : Maxime Lopez pas opposé à un retour à Marseille

Marseille dans le cœur. À l’été 2020, Maxime Lopez quitte l’OM pour rejoindre Sassuolo en Italie. Depuis, le Minot a bien grandi. Mieux, il s’est affirmé, devenant un élément incontournable de son équipe. Après plusieurs bonnes saisons, le milieu de terrain de 25 ans souhaite voir ailleurs. Si plusieurs clubs italiens semblent intéressés, Maxime Lopez ne cache pas son amour pour le club olympien : «L’OM pour être honnête, des fois j’y pense, mais je me dis : 'Est-ce que c’est une bonne chose ?'. Revenir, je kifferais. Mais il ne faut pas revenir pour revenir. Donc voilà, je ne sais pas, je suis un peu mitigé sur l’OM, ça restera mon club de cœur, mais après, voilà… En plus, ils ont pris l’entraîneur espagnol (Marcelino, NDLR), c’est pas mal non plus», a-t-il raconté lors d’une interview pour Carré.

Si l’Olympique de Marseille a les faveurs de Maxime Lopez, ce dernier est également attiré par le fait de rester en Italie, où il s’y sent bien. «Je suis très bien en Italie, j’aime beaucoup le pays. Maintenant, je parle italien, si je pouvais aller dans un de ces top clubs, ça serait le top. J’aime bien une équipe dans le Sud, c’est pas mal. Ça ressemble beaucoup à Marseille, c’est tout ce que j’aime dans un club», avoue-t-il. Le Napoli de Rudi Garcia pourrait être une belle option pour l’ancien Marseillais, faut-il déjà que le nouveau tacticien soit intéressé.

