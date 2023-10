Le message étrange de Neymar pendant Newcastle-PSG

La suite après cette publicité

Les temps sont durs pour le PSG, battu sur le lourd score de 4-1 sur la pelouse de Newcastle mercredi soir. Un duel qui risque de laisser des traces, et qui fait les gros titres partout en Europe, où certains se régalent de la défaite parisienne. D’autres sont surpris d’avoir vu la bande de Kylian Mbappé s’être inclinée sur un tel score face à un rival a priori bien inférieur. Et pendant que les Parisiens étaient malmenés, Neymar a posté un drôle de message sur les réseaux sociaux.

« Ce n’est pas tous les jours qu’un athlète reçoit une standing ovation de la foule adverse. Ce n’est pas le fruit du hasard que de voir son talent reconnu et vénéré aux quatre coins du monde. C’est le résultat d’un travail acharné, d’une recherche intense de défis et de la joie de faire ce que vous aimez », a publié ainsi la page officielle du joueur, avec une photo de la victoire d’Al-Hilal face au Nassaji Mazandaran Football Club. Au Brésil, du côté du média Lance notamment, certains présentent ça comme un message envoyé à destination du PSG et de ses supporters, qui étaient beaucoup à critiquer la star brésilienne. Surtout au vu du timing de la publication, puisque ce message a été publié plus de 24h après le match d’Al-Hilal et en plein match des Parisiens…