Turquie : l’arbitre agressé songe à arrêter

Une scène surréaliste et scandaleuse qui a mis en émoi la Turquie tout entière. Durant le choc opposant le MKE Ankaragücü à Rizespor (1-1) pour le compte de la 15e journée de Süper Lig, l’officiel de la rencontre Halil Umut Meler a été victime d’une terrible agression de la part du président de l’équipe hôte, Faruk Koca, et de deux ses proches. En marge de son passage à tabac au cours duquel il a été frappé au visage, l’arbitre turc a été évacué de la pelouse avant d’être transporté à l’hôpital.

Comme indiqué la veille, Halil Umut Meler a donné des nouvelles sur son état de santé avant de porter de graves accusations à l’encontre du président du MKE Ankaragücü et de ses acolytes en affirmant au passage vouloir porter plainte contre eux. Interrogé sur la suite de sa carrière, le principal intéressé s’est montré pour le moins évasif et pourrait donc songer à rendre son tablier à l’heure de rendre des comptes à l’UEFA. «Ils m’ont appelé (l’UEFA ndlr). J’expliquerai ces questions plus tard. Il n’y a pas de situation pour le moment, tout est possible. Je veux juste rentrer chez moi et me reposer», a-t-il indiqué, des propos rapportés par The Sun, devant la presse en marge de son agression qui a entraîné la suspension du championnat de Turquie.