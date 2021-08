LdC : les calendriers du PSG et Lille connus

L'UEFA vient de dévoiler les calendriers du Paris SG et du LOSC pour la phase de poules de Ligue des Champions au lendemain du tirage au sort qui s'est déroulé à Istanbul.

Les Parisiens démarreront par un déplacement à Bruges le 15 septembre et accueilleront Manchester City au Parc des Princes le 28 septembre. Lionel Messi et ses partenaires se rendront à l'Etihad le 24 novembre. Lille, pour sa part, débutera par la réception de Wolfsbourg le 14 septembre alors que la double confrontation face à Séville aura lieu les 20 octobre et 2 novembre.

Calendrier du PSG

Bruges-PSG (15 septembre, 21h)

PSG-Manchester City (28 septembre, 21h)

PSG-RB Leipzig (19 octobre, 21h)

RB Leipzig-PSG (3 novembre, 21h)

Manchester City-PSG (24 novembre, 21h)

Paris SG-Bruges (7 décembre, 18h45)

Calendrier de Lille