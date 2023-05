QSI en négociations avancées pour racheter des parts d’un historique club italien

La suite après cette publicité

QSI est bien décidé à étendre son empire. Quelques mois après avoir pris des parts minoritaires du club de Braga, le propriétaire du PSG est en passe d’acquérir des capitaux de la Sampdoria, en grandes difficultés économiques, d’après les informations de L’Equipe. Des discussions sont déjà très engagées avec Massimo Ferrero, le patron du club génois, mais il reste encore à définir la part d’investissements des fonds qataris.

En plus de cela, QSI n’est pas seul lorgnant les Blucerchiati, 20es de Serie A et déjà condamnés depuis longtemps à l’étage inférieur. ASER Ventures, la société détentrice de Leeds et présidée par Andrea Radrizzani, est également intéressée. Les deux entités pourraient même se partager la propriété du club italien. Cela fait aussi écho à un temps où QSI souhaitait investir chez les Peacocks. Un troisième concurrent existe sans que son identité n’ait filtré. Qatar Sports Investments discute en parallèle avec Malaga (Espagne), Santos (Brésil) et un club belge.

