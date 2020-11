Keylor Navas et Manuel Neuer nommés pour le titre de gardien de l'année FIFA-The Best

Après les joueurs et les entraîneurs, c’est au tour des derniers remparts d’être récompensés. Et là encore, la FIFA nous a offert une sacrée belle liste de prétendants au titre. Récompensé la saison passée, Alisson Becker remet son titre en jeu après avoir remporté la Premier League avec les Reds, après trois décennies d’abstinence. Thibault Courtois, grand artisan du titre madrilène en Liga, tentera de lui succéder au Brésilien, tout comme Keylor Navas et Manuel Neuer, tous deux adversaires en finale du Final 8 l’été dernier.

L’Allemand avait eu le dernier mot, mais le Costaricain n’a pas eu à rougir après avoir réalisé une grande saison au Paris Saint-Germain la saison passée. Toujours impérial avec les Colchoneros, Jan Oblak fait également partie des prétendants, au même titre que le portier du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen qui aura malgré tout encaissé 8 buts en quart de finale du Final 8 au moins d’août dernier. Le résultat sera quant à lui dévoilé lors de la cérémonie des Best FIFA Football Awards à Zurich le 17 décembre 2020.