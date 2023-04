Ligue 1 : Nantes arrache le nul contre l’ESTAC, Brest toujours relégable, Nice perd à domicile contre Clermont

Après le succès de Strasbourg sur la pelouse du Stade de Reims plus tôt dans la journée (2-0), le multiplex de la 32e journée de Ligue 1 se déroulait ce dimanche. La course au maintien était mise à l’honneur, à six journées de la fin, dans une saison particulière qui verra quatre descentes en Ligue 2. Alors que le maintien du SCO d’Angers semble un objectif inatteignable, l’ESTAC Troyes, l’AC Ajaccio et le Stade Brestois pouvaient garder quelques chances de rester dans l’Elite en 2023/24.

En déplacement sur l’île méditerranéenne de la Corse, Brest avait justement une belle occasion de sortir de la zone rouge face au 19e de Ligue 1, qui était, en plus, réduit à dix après l’exclusion de Touzgar (66e). Mais finalement, l’AC Ajaccio a tenu et obtient un point du nul qui n’arrange personne, puisque l’ACA reste à dix points de son adversaire du jour, toujours dans la zone rouge et à égalité avec Nantes et le RC Strasbourg.

L’OGC Nice perd encore

Le FC Nantes a également réalisé une mauvaise opération contre l’ESTAC. Alors qu’ils menaient au score grâce à une réalisation de Pallois en début de match (1-0, 25e), les Canaris ont été rejoints après la pause, sur un penalty transformé par Baldé (1-1, 64e). Mais en toute fin de match, l’ESTAC pensait arracher la victoire grâce à un but à bout portant d’Odobert (2-1, 90e+2). La fin de match était alors complétement folle, mais au bout du suspens, Guessand permettait encore à Nantes de revenir, après intervention du VAR (2-2, 90e+6). Le pire a été évité, mais la fin de saison risque de mal tourner pour les hommes de Kombouaré, qui affronteront Brest pour un match décisif lors de la prochaine journée, à cinq journées de la fin de saison. En revanche, l’ESTAC (18e) devra tout tenter pour arracher la victoire contre Nice, lors de la prochaine journée.

Plus haut dans le classement, l’OGC Nice a quasiment dit adieu à l’Europe avec cette nouvelle défaite concédée sur sa pelouse, contre Clermont. Éliminés cette semaine de Ligue Europa Conference contre Bâle, les Aiglons ont rapidement concédé l’ouverture du score de Mohammed Cham (1-0, 37e), avant que Laborde n’égalise dans la foulée (1-1, 41e). Mais les Auvergnats ont finalement réussi à s’imposer grâce à un but de Khaoui (2-1, 83e) et montent à la neuvième place. Le GYM, 10e, devra espérer un faux pas de ses rivaux pour espérer une place en Coupe d’Europe. Enfin, Aboukhlal a donné la victoire à Toulouse contre Lorient (1-0, 68e), dans un match où les deux équipes n’ont plus rien à jouer.

Les résultats de la journée

Nice 1-2 Clermont : Laborde (41e) / Cham (37e), Khaoui (83e)

Ajaccio 0-0 Brest

Lorient 0-1 Toulouse : Aboukhlal (68e)

: Aboukhlal (68e) Nantes 2-2 Troyes : Pallois (25e), Guessand (90e+6) / Baldé (64e), Odobert (90e+2)

