Ligue 1 : Habib Diallo porte Strasbourg et fait plier Reims

Voilà un grand coup de frappé dans la lutte pour le maintien. Ce dimanche, pour le premier match du jour comptant pour la 32e journée de Ligue 1, le RC Strasbourg Alsace (17e et premier relégable au coup d’envoi) est parti s’imposer, contre toute attente, sur la pelouse du Stade de Reims (2-0), qui a peut-être dit adieu à ses derniers minces espoirs d’accrocher le wagon européen en fin de saison. Toujours est-il qu’il ne fallait pas arriver en retard en ce début d’après-midi au stade Auguste-Delaune, où les Rémois ont rapidement appris à leurs dépens qu’un Habib peut en cacher un autre.

Dans la foulée du coup d’envoi de cette partie, après 13 secondes de jeu, Diarra a déposé le ballon sur la tête de Diallo, oublié dans la défense champenoise, pour tromper Diouf d’une tête décroisée (0-1, 1e). Une réalisation validée après un petit moment de flottement liée à l’intervention de la VAR, une position de hors-jeu ayant d’abord été signalée par l’arbitre assistant. Le duo infernal des Habib a d’ailleurs encore frappé quand, après un énième duel aérien remporté par l’attaquant sénégalais, qui a aussi manqué un face-à-face sur un service de l’international U19 français (34e), Diarra a fait le show avant de servir Diallo sur un plateau pour faire le break (0-2, 37e).

Strasbourg tient le choc et se donne de l’air

Un véritable coup de massue pour Reims, qui poussait fort après avoir concédé l’ouverture du score. Les Strasbourgeois ont d’abord eu chaud à la suite d’une erreur de relance de Sels (8e). Puis Balogun (14e) et Van Bergen (17e) ont été contrés de peu, alors que Lopy n’a pas cadré (23e). Si le buteur prêté par Arsenal a buté sur Sels à deux reprises en l’espace de quelques secondes (28e), il s’est ensuite vu refuser un but pour une position de hors-jeu (36e). Juste avant le deuxième but alsacien donc…

Au retour des vestiaires, le triple changement opéré par Will Still a maintenu son équipe concernée. Dominateurs, les Champenois ne parvenaient malgré tout pas à déséquilibrer un bloc adverse bien en place. Les joueurs de Frédéric Antonetti se contentaient de procéder avec des transitions fulgurantes, à l’image de ce tir manqué de peu par Gameiro au bout d’un contre éclair (69e). Sels, lui, sortait le grand jeu devant Ito (74e) et assurait devant Flips (81e) quand il n’était pas sauvé par sa barre transversale face à un Balogun (82e), qui, à l’image de son équipe, aura manqué de réussite face au but jusqu’au bout (90e).

Reims, qui n’a désormais plus gagné depuis 3 matchs à la maison, marque clairement le pas avec une 3e rencontre de rang sans victoire en championnat. Strasbourg s’offre un 3e succès (le 2e consécutif) en 5 matchs de Ligue 1 et sort provisoirement de la zone rouge en attendant les matchs de Nantes et Brest (15h), et avant la réception de l’OL, vendredi prochain. Le RCSA peut surtout remercier Habib Diallo (17 buts en L1), suspendu contre Ajaccio le week-end dernier, qui a désormais rapporté 21 points (sur 32) à son club cette saison.

