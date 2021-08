Liga : sans briller, le Real Madrid s’impose face au Betis Séville

Le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du Bétis Séville ce samedi soir. Le troisième match à l’extérieur consécutif pour les Madrilènes, après s’être imposé contre Alavés (1-4) et avoir arraché un match nul à Levante (3-3). Les Sévillans quant à eux restaient sur deux matches nuls à Majorque (1-1) et face à Cadix (1-1). Carlo Ancelotti avait effectué trois changements dans son 4-3-3 par rapport à la semaine dernière. Carvajal faisait son retour et Gutiérrez était aligné sur le côté gauche de la défense. Hazard prenait lui place sur le banc, remplacé par Vinicius. Manuel Pellegrini avait aligné son équipe en 4-2-3-1, Guardado et Guido étaient placé devant la défense, tandis que Fékir prenait place sur le côté gauche. Les joueurs du Real ne tardaient pas à se montrer dangereux. Vinicius récupérait le ballon et trouvait un relais avec Benzema. Le Brésilien s’infiltrait dans la surface et servait de nouveau l’international français en retrait, dont la frappe passait au ras du poteau droit de Silva (5e).

La suite après cette publicité

Quelques minutes plus tard, Militao était à la réception d’un coup franc mal dégagé par la défense adverse, mais le gardien sévillan captait facilement sa tentative (7e). Le Bétis répondait par un coup franc de Fékir, qui forçait Courtois à se déployer (11e). Après dix bonnes premières minutes, le rythme du match retombait un peu et les deux équipes ne parvenaient pas à se montrer dangereuses. Les joueurs de Séville prenaient peu à peu le contrôle du jeu. À la suite d’un joli numéro côté gauche, Canales tentait de surprendre Courtois avec un centre-tir, mais le ballon finissait dans le filet extérieur (29e). Servi par Vinicius à l’entrée de la surface, Isco décochait une frappe qui passait à côté de la cage de Silva (38e). Juste avant la mi-temps, Juanmi était trouvé sur un long ballon en profondeur. Après un joli contrôle de la poitrine, l’attaquant enchaînait par une frappe, que Courtois repoussait plein axe (42e). Heureusement pour le gardien belge, les défenseurs madrilènes avaient suivi et éloignaient le danger.

Carvajal délivre le Real Madrid

Les deux équipes rentraient au vestiaire sur le score de 0-0, au terme d’une première mi-temps équilibrée. Dès le début de la seconde période, le Real mettait plus de rythme et se montrait dangereux par l’intermédiaire de Benzema (52e), qui pensait avoir ouvert le score sur l’action suivante, mais était finalement signalé en position de hors-jeu (53e). À la suite d’un très bon centre de Gutiérrez, Vinicius était trouvé dans la surface, mais son plat du pied passait largement à côté (54e). Alors que le Bétis se présentait en deux contre un à l’entrée de la surface, Gutiérrez interceptait le ballon. Les Madrilènes se projetaient alors en contre, Vinicius servait Benzema sur le côté gauche, qui centrait au second poteau où se trouvait Carvajal. L’arrière droit espagnol reprenait le ballon de volée et ouvrait le score (0-1, 61e).

Les Verdiblancos répondaient par quelques tentatives lointaines (68e, 69e), mais n’inquiétaient pas Courtois qui se saisissait facilement du ballon. Entré en jeu à la place de Bale, Asensio ratait l’occasion de faire le break. Seul aux abords de la surface sévillane, sa frappe passait de peu à côté (73e). Dans le dernier quart d'heure, le Bétis ne semblait pas avoir les ressources nécessaires pour aller arracher le match nul et s'inclinait finalement 0-1. Les joueurs de Manuel Pellegrini se créaient tout de même une dernière occasion dans les arrêts de jeu. Montoya était trouvé au second poteau, mais Courtois était une nouvelle fois sur la trajectoire de sa tentative et permettait aux Madrilènes de conserver leur victoire. Lors de la prochaine journée, le Real Madrid recevra le Celta Vigo pour sa première de la saison à domicile dans le tout nouveau Santiago Bernabeu. Les joueurs du Bétis Séville iront défier Grenade sur sa pelouse.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté

Le classement de la Liga