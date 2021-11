FC Barcelone : ce qu'a pensé la presse catalane de la première de Xavi

Un vent d'optimisme souffle sur Barcelone. On l'a bien vu avant le derby hier soir, les supporters sont à fond. Il y a bien longtemps qu'on avait pas assisté à ces scènes de chants et de fumigènes aux abords du Camp Nou. L'enceinte barcelonaise a d'ailleurs enregistré sa deuxième meilleure affluence de l'année, après le Clasico Et sur le terrain, le spectacle a été plutôt bon. Il y a eu victoire déjà, grâce à ce but sur penalty certes polémique de Memphis Depay. Et le contenu proposé par les Blaugranas a été plutôt satisfaisant, surtout qu'il y avait énormément de jeunes peu expérimentés sur la pelouse en raison des différentes absences de joueur de l'équipe première.

Tout n'a pas été parfait bien sûr, d'autant plus que l'Espanyol a eu plusieurs situations chaudes pour égaliser en deuxième période, mais la tendance est plutôt à l'optimisme. Dans les médias catalans ce matin, on semble ainsi avoir le sourire. « Le talisman Xavi », titre ainsi Mundo Deportivo sur sa une. « On a vu la patte du nouveau coach en première période : plus de pression, plus d'agressivité. [...] Il a besoin de temps pour imposer ses idées », peut-on lire dans les pages intérieures. Globalement, les analyses restent assez mesurées ; du positif, mais pas d'enflammade, et les défauts visibles de l'équipe, en deuxième période notamment, ne sont pas passés sous silence.

Les médias veulent lui donner du temps

« Xavi démarre avec de la chance », peut-on lire sur le site de Sport, qui a titré que le style Xavi se voit déjà, notamment en première période, sur son édition papier. « Personne n'a dit que ça allait être facile. L'histoire retiendra que le début de l'ère Xavi a démarré sur un bon pied. On ne peut pas nier que le Barça a terminé le match en demandant le coup de sifflet final », peut-on lire dans les pages du journal, où on souligne aussi l'attitude très positive de l'équipe et son jeu assez large.

De façon globale, on est conscient qu'il faudra encore plusieurs semaines pour vraiment voir les premiers résultats de ce que l'ancien milieu de terrain tente de mettre en place. Hier, l'important était surtout de prendre les trois points. Les médias signalent aussi le comportement du tacticien catalan, qui a passé la rencontre debout à donner des consignes et à parler avec ses joueurs, mettant en avant cette figure de coach perfectionniste. Prochain rendez-vous mardi, au Camp Nou toujours, face à Benfica.