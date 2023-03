Un cadre du Real Madrid veut jouer avec Erling Haaland

Actuellement en sélection, Nacho est passé en conférence de presse. L’Espagnol a évoqué son avenir au Real Madrid. Mais il en a aussi profité pour répondre aux questions des journalistes au sujet de la Norvège, prochain adversaire de la Roja lors des éliminatoires à l’Euro 2024. Le cas d’Erling Haaland, forfait, a été évoqué.

La suite après cette publicité

Quand il lui a été demandé si jamais il aimerait jouer avec le buteur de Manchester City, le cadre madrilène aux plus de 300 matchs et présent avec les pros depuis 2011, a été clair. «Évidemment, j’aimerais jouer avec Haaland. Un joueur de ce niveau, de cette classe mondiale, ce serait quelque chose d’incroyable. Au niveau défensif, c’est bien pour nous qu’il ne soit pas là contre l’Espagne. Mais c’est aussi agréable d’affronter les meilleurs.» Et visiblement, Haaland en fait partie pour Nacho.

À lire

Le Real Madrid déclare la guerre à la Fédération espagnole