Bayern Munich : Robert Lewandowski savoure son extraordinaire record de buts

Les chiffres donnent le tournis. Robert Lewandowski (32 ans) a marqué 41 buts en 29 apparitions cette saison en Bundesliga. Le Polonais a ainsi inscrit son nom en lettres d'or dans les annales du football allemand, effaçant le record de la légende Gerd Müller (40 réalisations en 1971/72). La star du Bayern Munich est d'ailleurs toujours sur son petit nuage.

«Un record est toujours quelque chose de spécial pour un athlète. Et ces 40 buts sont si incroyables que je ne réalise toujours pas que je suis à égalité avec une légende comme Gerd Müller. Néanmoins, je voulais battre ce record et le battre d'au moins un but. Cette étape était mon objectif. Mais les 40 buts m'ont rendu fier. Je n'osais même pas rêver pouvoir marquer autant de buts en une saison. (...) Jusqu'à présent, il était tout simplement inconcevable pour moi d'atteindre cette marque, même si je donne toujours tout jusqu'à la fin d'une saison pour voir quel sera le résultat. (...) Je ne pouvais tout simplement pas croire que ce nombre pouvait être atteint», a-t-il confié ce mardi dans Kicker, encore sous le choc de sa performance.

« Un des moments les plus importants de ma vie »

L'ancien du Borussia Dortmund a ensuite longuement raconté son 40e but, un penalty à Fribourg (2-5, 33e journée), si important. «En tout cas, c'était un moment spécial, car toute la situation revêtait une émotivité particulière. Bien sûr, j'avais ce nombre extraordinaire en tête, donc ce penalty était très spécial. Ouais, j'étais un peu nerveux parce que je savais que j'avais une longueur d'avance sur le record, mais je ne l'avais pas atteint - et c'est une grande différence. J'ai ressenti ce sentiment en moi sans pouvoir le décrire exactement. Je n'ai donc eu qu'une seule pensée : je ne peux même pas me concentrer un pour cent de moins, car c'était l'un des moments les plus importants de ma vie, je voulais écrire un autre chapitre de la success story avec cette génération du Bayern. J'étais si près de cette marque - et pourtant si loin de là», a-t-il expliqué avant de poursuivre.

«C'est de la joie pure, une extase. Lorsque vous regardez le ballon voler vers le but et franchir la ligne, c'est un moment de satisfaction et aussi un peu de fierté d'avoir marqué un but. Tout est tendu à l'intérieur, puis la jubilation s'ensuit à l'extérieur. Dans ces deux ou trois secondes, vous appréciez ce que vous venez de faire. Là, vous ressentez un grand sentiment de bonheur», a-t-il détaillé, partageant son bonheur avec tout son club. «Après presque 50 ans, nous avons maintenant créé quelque chose de nouveau avec le FC Bayern et je suis également entré dans l'histoire. Je voudrais également remercier mon équipe pour cela», a-t-il conclu. Soulier d'Or.