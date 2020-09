Qui est Fabio Silva, la recrue à 40 M€ de Wolverhampton ?

La suite après cette publicité

En Premier League depuis deux saisons, Wolverhampton s'est affirmé comme un outsider aux places européennes en Angleterre. Le club dirigé par Nuno Espirito Santo reste sur deux septièmes places en championnat. Des belles performances qui ont notamment donné d'autres statuts à certains joueurs comme Raùl Jiménez , Adama Traoré, Diogo Jota ou encore Ruben Neves. S'appuyant sur les réseaux de l'influent agent portugais Jorge Mendes, Wolverhampton a signé beaucoup de joueurs lusitaniens depuis trois ans et n'hésite pas à piocher du côté de Benfica et du FC Porto à l'image des arrivées de Ruben Neves, Willy Boly et Raùl Jiménez . Mais cette fois, le prix payé est exorbitant, 40 millions d'euros. C'est plus que le record de 38 millions d'euros qui appartenait à Raùl Jiménez depuis l'été dernier. Et surtout, il concerne un joueur de 18 ans qui n'a disputé que 21 matches (3 buts et 2 passes décisives) avec le FC Porto, mais surtout que 531 minutes de jeu. Fabio Silva ne compte d'ailleurs que 5 titularisations avec les Dragons. C'est donc un potentiel que Wolverhampton a débauché et celui-ci est impressionnant.

Comme nous vous l'avons déjà présenté en octobre dernier, Fabio Silva est considéré comme l'un des plus gros talents sortis par le FC Porto. Il a d'ailleurs été promu lors de la saison 2019/2020 dans l'équipe première. Une belle récompense pour le joueur qui sortait d'une saison incroyable avec l'équipe jeune. En Youth League, il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives, remportant la compétition avec le FC Porto contre Chelsea (3-1). Un trophée important déjà dans la besace alors qu'il n'avait que 16 ans qui ont convaincu les Dragões de le promouvoir. Cette confiance, il l'a bien rendue le 19 octobre 2019 en Coupe du Portugal en inscrivant un but contre SC Coimbrões (5-0). Sa première réalisation en équipe première qui lui a permis de devenir le plus jeune buteur de l'histoire du club à 17 ans et 3 mois. Une explosion fulgurante, mais bien gérée par son coach Sérgio Conceição qui lui a donné 21 apparitions cette saison (3 buts et 2 passes décisives).

Déjà comparé à Cristiano Ronaldo

Fils de Jorge Silva ancien joueur et coach de football et frère de Jorge Silva jeune défenseur de la Lazio, Fabio Silva a engrangé les minutes et quand il n'était pas utilisé, il demandait à son coach de lui laisser évoluer avec la réserve en seconde division. Doté d'un caractère conquérant pour son âge. Utilisé en Ligue Europa, il a battu les records de précocité de Ruben Neves et semble prêt à suivre l'exemple de son aîné. Président de Wolverhampton, Jeff Shi a admis que ce transfert suivait la même logique : «nous suivons le développement de Fabio depuis longtemps. C’est un joueur dont vous n’avez besoin que de quelques minutes pour voir son talent naturel de footballeur. Ces dernières années, Fabio s'est développé très rapidement et a maintenant fait ses preuves avec la première équipe de Porto, qui est une équipe de premier plan. L’exigence de qualité de notre entraîneur principal (Nuno Espirito Santo ndlr) est très élevée, mais il pense que Fabio est une signature importante qui aidera l’équipe immédiatement cette saison. Le timing de cet accord est similaire au moment où nous avons acheté Ruben Neves, nous avons attendu le bon moment pour obtenir un joueur de haute qualité au bon prix.»

Une arrivée qui avait tout de logique pour un joueur annoncé comme le futur du Portugal depuis des années. Il n'avait que 15 ans quand le sobriquet de "nouveau Cristiano Ronaldo" lui a été affublé. Il n'a pas manqué de revenir sur cette comparaison lors d'un entretien avec Sport Bible : «c’est quelque chose qui me remplit de fierté. Être comparé au joueur que j’admire le plus dans le football mondial me donne plus de motivation pour continuer à travailler et à m’améliorer. Pour moi, Ronaldo est le meilleur de l’histoire du football, donc être comparé à un joueur aussi légendaire. C’est une sensation incroyable». S'il n'est pas passé par le Sporting CP, il a en revanche quitté le FC Porto pour évoluer 2 ans à Benfica entre 2015 et 2017. Revenu au sein de son club d'origine, bien lui en a pris, car au bout de deux saisons il a intégré l'équipe première. Débutant tambour battant sa carrière, Fabio Silva doit désormais poursuivre sur cette voie et imiter son modèle arrivé en 2003 à Manchester United. S'il porte le même maillot que Cristiano Ronaldo lorsqu'il est arrivé en sélection portugaise : le numéro 17, Fabio Silva devra jouer des coudes et se frayer une place alors que Raul Jimenez fait office d'indiscutable en attaque. Le défi s'annonce intéressant pour le natif de Porto.