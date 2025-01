Un ancien joueur de l’OM en route vers le Werder Brême

Après une demi-saison assez terne du côté du Benfica, l’ancien latéral de Troyes et de Marseille Issa Kaboré devrait rejoindre le Werder Brême en prêt depuis Manchester City. Arrivé chez les Skyblues en 2020, le défenseur burkinabé n’a toujours pas réussi à trouver crédit aux yeux de Pep Guardiola, et se lancerait donc dans une sixième aventure en prêt après Malines, Troyes, Marseille, Luton et donc le Benfica.

Le latéral gauche était une des priorités de la direction du Werder depuis le mercato d’été, et la rupture du prêt par le Benfica après sept rencontres disputées en quatre mois aurait permis d’accélérer les négociations entre le club allemand et Manchester City. Un renfort intéressant pour une équipe du Werder qui réalise une superbe saison en Bundesliga, à seulement deux points du top 4.