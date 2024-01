CAN 2023 : El Hadji Diouf s’en prend au Cameroun et à Onana

El Hadji Diouf a fait partie d’une des plus belles équipes africaines avec le Sénégal en 2002. Il a également été le contemporain de la sélection camerounaise de Samuel Eto, qui a gagné deux CAN dans les années 2000 (2000 et 2002). À quelques heures du duel entre les deux sélections, El Hadji Diouf s’est permis de critiquer franchement le Cameroun lors de l’émission ToutPourLaCAN de Canal+ Afrique : « Le Cameroun a régressé. Aujourd’hui j’ai mal pour les supporters camerounais, j’ai mal pour les Camerounais. Ils disent qu’ils sont le continent, c’est plutôt l’hôtel continental parce qu’ils se reposent sur leur histoire. »

L’ancienne légende du Sénégal a également été dépréciative envers le gardien de cette sélection camerounaise, André Onana (27 ans). Le consultant ne comprend pas le choix du gardien mancunien d’arriver tardivement à la CAN : « De voir son gardien qui vient deux jours avant un match… C’est ça (ce genre de situation) est inacceptable pour le Sénégal. » Les deux équipes s’affronteront à 18h00 à Yamoussoukro.