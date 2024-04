Rio Ferdinand fracasse João Cancelo

Vainqueur au match aller au Parc des Princes (2-3), le Barça s’est sabordé hier par des erreurs individuelles et s’arrête au stade des 1/4 de finale. La première erreur est venue de Ronald Araújo qui a été exclu pour une faute grossière sur Bradley Barcola à la limite de la surface de réparation. À 10 contre 11 face au PSG, les Barcelonais n’ont fait que subir les assauts parisiens. Le PSG a égalisé par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé (40e) puis a pris l’avantage grâce à une réalisation de Vitinha (54e). Sur une deuxième grosse erreur, cette fois-ci de João Cancelo, a permis à Paris de prendre les devants sur le total des deux confrontations. À l’heure de jeu, le Portugais s’est précipité sur l’ancien ailier du Barça, Ousmane Dembélé, et l’a accroché alors que le Français prenait le chemin inverse du but. Une faute plus que regrettable qui a mis en rogne Rio Ferdinand.

« C’est idiot. C’est juste un afflux sanguin, c’est tellement naïf et c’est comme le plaquage d’un jeune joueur inexpérimenté qui est en mode panique. Il avait la situation tellement sous contrôle que ce n’était pas nécessaire. Il faut savoir où l’on se situe sur le terrain. (…) Je pense toujours aux défenseurs, restez debout aussi longtemps que vous le pouvez, surtout dans votre propre surface de réparation, et il est à juste titre puni, je pense » a-t-il vivement critiqué sur TNT Sports.