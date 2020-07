Xavi reste à Al-Sadd

Xavi Hernandez sera-t-il bientôt l'entraîneur du Barça ? Cet hiver déjà, les dirigeants barcelonais ont tenté de le convaincre, sans succès. Et désormais, on parle déjà de lui pour l'été 2021, date à laquelle se tiendront les élections présidentielles du champion d'Espagne en titre. L'ancien milieu de terrain pourrait ainsi arriver avec Victor Font, un des plus sérieux candidats à ce poste de président. Mais en attendant, il ne quittera pas le Qatar et Al-Sadd.

« Je suis heureux de continuer à faire partie de ce grand club une année supplémentaire. On continuera de travailler avec le plus d'implication et de motivation possibles pour rendre la confiance qui nous a été accordée », a écrit le Catalan sur Instagram. Une dernière année avant un retour à Barcelone donc ? On le saura d'ici un an...