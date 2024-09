FC Barcelone : Lamine Yamal aperçu blessé à sa sortie du stade

Le FC Barcelone enchaîne une 7e victoire ce soir après son succès sur Getafe 1-0. Robert Lewandowski est l’auteur de l’unique but du match et permet à son équipe de prendre 4 points en tête de la Liga. Tout n’a pas été parfait non plus, surtout d’un point de vu médical.

La Cadena Cope révèle ce soir que Lamine Yamal a été aperçu boitillant à sa sortie du stade de Monjtuïc. Il n’y a, a priori, rien de grave. Le champion d’Europe aurait reçu un coup sur la cheville. Son cas sera néanmoins examiné par le staff médical dans les prochains jours.