Ligue 1 : beIN Sports met la LFP sous pression

Nous voilà déjà à la 6e journée de Ligue 1 et beIN Sports, l’un des deux diffuseurs du championnat, n’a toujours pas réglé la première échéance de la somme promise à la LFP lors de l’attribution des droits TV. Si au mois d’août il n’y avait pas vraiment lieu à s’inquiéter (la chaîne avait déjà connu un retard de paiement en fin de saison dernière de l’ordre de 38 M€), à la fin septembre, ce n’est plus du tout la même chose. Les clubs, déjà en difficultés financières pour la plupart, ont déjà grogné à ce sujet, et ce n’est pas fini.

La suite après cette publicité

Il s’agit tout de même de 24 % des 100 M€ (80 M€ en droits TV et 20 M€ de sponsoring) que le groupe qatari a signé pour diffuser le championnat de France. Cet accord lui permet d’obtenir un match par journée jusqu’en 2029, pendant que DAZN dispose des huit autres matches en direct par journée, en plus de celui de beIN Sports en différé. C’est justement le nœud du problème, selon beIN. L’Equipe nous apprend un nouvel élément dans ce dossier ce matin. La direction récalcitrante aurait besoin d’éclaircissements sur l’accord passé.

À lire

Yusuf Yazici va rejoindre l’Olympiakos

beIN attend des réponses de la LFP

Elle s’interroge sur son périmètre d’actions par rapport à l’autre diffuseur. DAZN se permet en effet d’extraire des éléments vidéos (les buts la plupart du temps) et de les diffuser sur certains réseaux sociaux très peu de temps après le direct, en raison d’un accord de sous-licence avec Free et son service "Free-Foot". Problème, cela vient marcher sur certaines les plates bandes de beIN Sports. Ce dernier a donc fait remonter cela à la Ligue et attend des réponses. Il se demande quel est le contrat passé entre LFP Media et DAZN.

La suite après cette publicité

En attendant la réponse de la filiale commerciale de la ligue sur ce service d’exploitation de droits sur la Ligue 1, la chaîne qatarie aimerait être autorisée à co-diffuser sa rencontre par journée de championnat, ce que la ligue n’a pas encore confirmé. Il s’agit là d’un point important car cela lui permettrait de soulager son investissement sur la Ligue 1 en s’associant à un autre diffuseur qui n’a pas de droits du championnat. Vous l’aurez compris, les regards se tournent bien sur vers Canal+…