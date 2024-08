Droits TV : beIN Sports n’a pas payé sa part

Décidément, le dossier de la diffusion des championnats professionnels de football en France est un véritable supplice pour la ligue. Cette dernière a prévenu les clubs ce mercredi qu’il manquerait 24% de la somme du premier versement dû aux droits TV. La raison ? beIN Sports n’a pas réglé sa part, elle qui avait déjà connu un retard de paiement en fin de saison dernière de l’ordre de 38 M€.

C’est L’Equipe qui dévoile cette information, alors que le mercato ferme ses portes demain soir. La chaîne qatarie, par ailleurs présidée par un certain Nasser Al-Khelaïfi, a obtenu les droits de la Ligue 2 jusqu’en 2029 moyennant contre 40 M€ par saison, en plus d’un match par journée de Ligue 1 contre 78,5 M€. Cette information tend encore plus un climat déjà difficile pour le football hexagonal.