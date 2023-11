Que devient Guido Rodriguez, l’Argentin qui a tourné le dos à l’OL cet été ?

Au sortir d’un exercice 2022-23 mitigé, Laurent Blanc, à l’époque entraîneur de l’Olympique Lyonnais, comptait sur le mercato estival pour renforcer son effectif, et ce, en marge de la reprise du championnat de France. Dès lors, la cellule de recrutement et son directeur Matthieu Louis-Jean ont dressé une short-list au sein de laquelle figuraient plusieurs joueurs du Real Bétis à l’instar de William Carvalho et Guido Rodriguez. Si les exigences salariales du Portugais ont refroidi les ardeurs rhodaniennes, l’Argentin est très vite devenu la cible la plus crédible pour le poste de numéro 6. Cependant, le club français s’est longtemps heurté à l’intransigeance des Andalous, qui ont réclamé une coquette somme pour céder leur protégé à l’heure où celui-ci entrait dans la dernière année de son contrat.

Un transfert à l’OL qui est tombé à l’eau sur le gong…

Devant composer en parallèle avec l’encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutations par la DNCG, le gendarme financier français, l’Olympique Lyonnais a longtemps joué la montre dans ce dossier avant d’intensifier les discussions avec l’entourage du joueur de 29 ans ainsi qu’avec la formation du Sud de l’Espagne dans les derniers jours du marché des transferts. Après avoir formulé une nouvelle proposition de 12 M€, l’OL est tombé d’accord avec le champion du monde 2022 sur la base d’un contrat de quatre ans. Mais le rêve de voir Guido Rodriguez revêtir la tunique rhodanienne a volé en éclats dans les derniers instants du mercato. À la surprise générale, l’Argentin a finalement tourné le dos au septuple champion de France. Si son club s’est montré ferme en indiquant qu’il ne quitterait pas l’Andalousie cet été, le principal intéressé a annoncé aux dirigeants rhodaniens qu’il ne signerait pas pour des raisons personnelles. Conséquence, Lyon s’est rabattu sur Paul Akouokou, milieu de terrain de 25 ans prêté par le Betis, pendant que Guido Rodriguez restait à quai.

Une décision controversée si on s’en tient à l’état d’avancement des négociations entre des représentants de l’Argentin et l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1 mais qui fait écho aux propos tenus par le principal intéressé au début du mois d’août. «J’essaie d’être le plus honnête possible. Le club veut que je continue, je veux aussi continuer mais nous devons trouver un accord. Il y a certaines choses qui doivent être discutées, mais je suis heureux ici. J’en profite, ma famille est heureuse. Il me reste un an de contrat et je me débrouille très bien. Le club continue de grandir, je veux continuer à grandir et nous devons mettre beaucoup de choses dans la balance pour continuer… Des joueurs importants arrivent, qui vont beaucoup nous aider, qui viennent avec l’envie de gagner, ce sont des joueurs de grande qualité», a déclaré le taulier des Verdiblancos, faisant référence aux retours de Marc Bartra, Hector Bellerin et Ayoze Perez ainsi qu’aux signatures de Marco Roca et Isco lors d’un entretien accordé à Relevo. Moins de trois mois plus tard, que devient Guido Rodriguez ? La page tournée, le natif de Saenz Pena s’est de nouveau concentré sur la reprise de la Liga et sur les objectifs affichés par le Real Bétis en début de saison.

Alors que l’on approche au tiers de la saison dans le championnat espagnol, le Real Bétis est en embuscade pour les places européennes et campe au septième rang, à sept unités du Top 4. Qualifiés pour la 3e année consécutive en Ligue Europa après avoir bouclé l’exercice précédent à la sixième place, les Verdiblancos occupent la 1ère place du Groupe C et sont en ballottage favorable pour disputer les huitièmes de finale de la compétition avec 9 points glanés en 4 rencontres. Un bilan correct pour le club andalou auquel l’Argentin est loin d’être étranger. Associé à Marc Roca, Guido Rodriguez est devenu indispensable aux yeux de son entraîneur, Manuel Pellegrini, à tel point qu’il enchaîne les titularisations (il en compte 14 en 16 matchs toutes compétitions confondues pour 1 but et 1 passe décisive). Dans l’entrejeu, l’influence du champion du monde 2022 est précieuse. Bien qu’il soit le joueur de son équipe ayant reçu le plus d’avertissement (5) en Liga, il affiche un rendement impressionnant de duels remportés (42 gagnés, 20 fautes subies) tout en étant l’un des hommes de confiance de l’ex-coach de West Ham à avoir parcouru le plus de kilomètres cette saison (75 km). Disposant d’un gros volume de jeu, l’ancien joueur de l’America prouve qu’il est aussi un joueur de ballon. Sans aucun doute, sa capacité à répéter les efforts, son intelligence dans le placement et sa solidité physique auraient été bénéfiques à une équipe de Lyon qui montre de grosses lacunes dans ce compartiment de jeu depuis plusieurs saisons. La preuve est flagrante cette saison au regard des prestations des milieux rhodanien qui éprouvent d’énormes difficultés dans tous les secteurs, de la récupération à la créativité.

Après le Barça, l’Atlético de Madrid avance ses pions

Parti pour rester, Guido Rodriguez continue donc de s’attirer les faveurs de son entraîneur malgré une situation contractuelle délicate. Comme évoqué précédemment, l’Argentin est entré dans la dernière année de son bail avec le Real Bétis et les discussions pour le renouveler sont au point mort. Début octobre, le principal intéressé s’était confié sur son avenir en Andalousie sur le podcast La Capitana, animé par Sandra de la Vega, la compagne de son coéquipier chez les Verdiblancos, Andres Guardado. Au cours de celui-ci, le natif de Saenz Pena déclarait qu’il était toujours en pleine réflexion, privilégiant le confort de vie et la cohésion du groupe au sein de la formation espagnole. En parallèle, les pensionnaires du stade Benito-Villamarin souhaitent ardemment le conserver mais constatent dangereusement que d’autres équipes viennent frapper à sa porte, à l’image du FC Barcelone. Fidèle à sa stratégie axée sur les joueurs en fin de contrat et mise en place cet été compte tenu de ses moyens financiers limités, le Barça lorgne Guido Rodriguez. Orphelin de Sergio Busquets, parti à l’Inter Milan, le club catalan se cherche un nouveau milieu défensif et son remplaçant Oriol Romeu, arrivé en provenance de Girona, ne se montre pas à la hauteur des attentes. C’est suivant cette logique que l’Argentin apparaît alors une cible potentielle. Mais le champion d’Espagne en titre n’est pas la seule écurie sur le dossier car l’Atlético de Madrid a, de nouveau, réitéré son intérêt pour le numéro 5 des Verdiblancos.

Selon les informations rapportées par le journaliste espagnol Pedro Morata dans El Partidazo COPE, le club madrilène a pris une longueur d’avance sur le rival blaugrana. L’entraîneur argentin Diego Simeone, fraîchement reconduit à la tête des Colchoneros jusqu’en 2027, a indiqué que le poste de milieu défensif était l’une des priorités pour le prochain marché des transferts. C’est ainsi que le nom de Guido Rodriguez est revenu aux oreilles d’El Cholo, qui avait déjà tenté de l’approcher à l’été 2022. Le principal intéressé étudierait alors sérieusement un transfert en direction de Madrid dans la mesure où les discussions avec les pensionnaires du Civitas Metropolitano auraient atteint un stade avancé. Désormais, il ne reste plus qu’aux Madrilènes pour boucler l’affaire de connaître la position du Real Bétis avant de s’asseoir à la table des négociations en vue d’enrôler le joueur de 29 ans cet hiver à faible coût. De son côté, Ramon Alarcon, qui espère sans aucun doute récupérer un chèque en cas de départ de son protégé lors du mercato hivernal, a admis les difficultés rencontrées pour prolonger son bail. «Nous sommes en négociation. Il y a des jours où je pense que nous allons arriver à bon port parce que nous avons un respect et une affection mutuels très importants. Compte tenu de son niveau, il peut avoir une option qu’il ne peut pas refuser et ne plus continuer avec nous. C’est le monde du football, vous avez un grand professionnel qui donne cette performance pendant 4 ans sans interruption et c’est normal qu’il ait beaucoup de prétendants. Nous allons essayer de le garder avec nous et si ce n’est pas le cas, nous lui souhaitons le meilleur», a déclaré le CEO (pour Chief Executive Officer) du club andalou qui s’est récemment entretenu en exclusivité avec Marca México. En bref, les prochaines semaines s’annoncent déterminantes pour un joueur qui est passé à un cheveu de découvrir le championnat de France cette saison.