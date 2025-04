PSG : João Neves donne ses 3 milieux favoris

Pour sa première saison au Paris Saint-Germain, João Neves (20 ans) joue dans la cour des grands. Auteur de 5 buts et 9 passes décisives en 46 matches, toutes compétitions confondues, le Portugais s’est imposé au sein de l’effectif de Luis Enrique et va jouer ce soir la première demi-finale de Ligue des Champions de sa carrière contre Arsenal. Désigné comme l’un des milieux de terrain les plus prometteurs d’Europe, Neves estime qu’il est encore loin des meilleurs.

La suite après cette publicité

« Pour moi, pour les passes dans le dernier tiers, il y a Joshua Kimmich. C’est un joueur expérimenté, talentueux et de classe mondiale. Pour marquer, pour avoir le sens du but, il y a (Jude) Bellingham et (Jamal) Musiala. Ils sont plus à l’aise dans ce genre de position sur le terrain. Je suis un peu stressé quand je suis là ! Je dois donc m’améliorer », a-t-il déclaré à The Athletic.