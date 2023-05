Santos : le mausolée de Pelé ouvert au public

Le mausolée où est enterré Pelé, à Santos, a été ouvert au public ce lundi. La légende du football brésilien est décédée le 29 décembre 2022, à l’âge de 82 ans, des suites d’une défaillance multiviscérale. Le corps du Roi du football est enterré dans le cimetière vertical commémoratif de la nécropole œcuménique, dans la ville de Santos, à quelques kilomètres de la grande ville de São Paulo. Une trentaine de membres de la Torcida Jovem do Santos, groupe de supporters du club de Santos fondé en 1969, étaient présents ce lundi et ont une nouvelle fois rendu hommage à Pelé. Les fans ont chanté l’hymne du club pour organiser un nouvel hommage au légendaire du numéro 10.

La suite après cette publicité

Pelé avait acquis un espace au neuvième étage du cimetière vertical en 2003, en l’honneur de son père, Dondinho, qui portait le maillot numéro neuf pendant la période où il jouait au football. Le locule de Pelé surplombe Vila Belmiro, théâtre des plus grands moments du roi. Le stade est à 850 mètres du cimetière. La famille et le cimetière ont conclu un accord pour que le roi soit enterré dans le mausolée pour des raisons de logistique d’accès du public. Conçu par Pepe Altstut, propriétaire du Mémorial, le mausolée mesure 200 m² et abrite deux statues grandeur nature de Pelé en laiton. Sur les murs, un grand morceau de papier est accroché pour que les fans de Santos puissent écrire des mots et le sol est recouvert de gazon synthétique.

À lire

Mort de Pelé : Gianni Infantino, le recueillement de la honte