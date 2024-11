Liga : Girona vient à bout de Leganés au terme d’un match spectaculaire

Au Municipal de Montilivi, Girona est venu à bout de Leganés (2-1) lors de la 12e journée de Liga. 14e au coup d’envoi, la formation dirigée par Michel Sanchez Muñoz a d’abord pris les devants par l’intermédiaire de son latéral gauche Miguel Gutierrez (1-0, 21e). Une joie de courte durée pour les locaux puisque Renato Tapia égalisait dans la foulée (1-1, 24e). La demi-heure de jeu passée, c’était au tour d’Arnau Martinez, latéral droit de Girona, de briller en permettant aux siens de reprendre l’avantage (2-1, 31e). Une première période finalement un peu plus prolifique lorsque Juan Cruz remettait, une nouvelle fois, les deux équipes à hauteur (2-2, 41e).

Au retour des vestiaires, Girona arrachait finalement les trois points de la victoire grâce au nouvel entrant Cristhian Stuani, buteur sur penalty (3-2, 62e), et un but contre son camp du malheureux Sergio Gonzalez (4-2, 73e). Si El Haddadi réduisait l’écart (4-3, 77e), le tableau d’affichage ne bougeait plus dans le dernier quart d’heure et Girona s’imposait d’une courte tête (4-3). Au classement, les Blanquivermells remontent provisoirement à la 10e place. Leganés, de son côté, reste bloqué au 15e rang mais pourrait encore chuter en fonction des autres résultats de cette journée…