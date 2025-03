Kylian Mbappé fait l’unanimité en Espagne, Arsenal boucle déjà sa première recrue

Mbappé dépasse CR7

Ce dimanche, AS remercie chaudement Kylian Mbappé. Victoire dans la douleur 3-2 du Real Madrid contre Leganes grâce à un doublé du Français. Il a inscrit un joli but sur coup-franc indirect après une belle panenka. Mbappé a évité une mauvaise surprise placarde Marca. Il porte son total à 33 buts pour sa première saison avec les couleurs de la Maison Blanche. Il égale ainsi un certain Cristiano Ronaldo. « Je suis très heureux d’égaler Cristiano Ronaldo, on sait ce qu’il représente pour nous tous. Il me donne beaucoup de conseils. L’important c’est de gagner des titres. Nous savons ce que nous devons faire, nous devons gagner, j’ai toujours dit que nous sommes une famille et nous allons le prouver ». L’un des objectifs personnels du capitaine des Bleus est donc déjà atteint.

Gros coup pour Arsenal

Arsenal pense déjà au mercato estival et serait tout proche de conclure l’arrivée de Martin Zubimendi en provenance de la Real Sociedad. Selon le Mirror, le nouveau directeur sportif des Gunners, Andrea Berta, veut marquer le coup en bouclant ce gros dossier. En interne, ce transfert est considéré comme conclu même s’il existe toujours un risque que le Real Madrid leur joue un mauvais coup. Pour Arsenal, le cas Zubimendi est l’une des priorités afin de densifier un peu plus le milieu de terrain, un secteur où Mikel Arteta a parfois manqué de solutions en raison des nombreuses blessures.

Première réussie pour Igor Tudor

Débuts parfaits pour Igor Tudor à la tête de la Juventus. Une victoire 1-0 contre le Genoa grâce à un but de Kenan Yildiz qui permet à la Juve de conserver sa 5ᵉ place et de rester au contact dans la course à l’Europe. Le nouveau coach turinois a reçu une ovation du stade à la fin du match. En conférence de presse, il n’a pas caché son soulagement et sa fierté pour sa première. « J’ai vu les tribunes pleines et je me suis dit : mamma mia comme c’est beau, l’estomac fermé ». L’ex-coach de l’OM est même en partie responsable sur l’ouverture du score, lui qui a rapidement passé le ballon à son joueur sur la touche amenant le but. La meilleure manière de rebondir pour la Juventus après la fin d’aventure compliquée de Thiago Motta.