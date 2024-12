Quand Alvaro Morata a volé un maillot à Lamine Yamal

L’été dernier, Alvaro Morata et Lamine Yamal ont tous deux remporté l’Euro 2024 avec la Roja. Dans une longue vidéo avec le journaliste et youtubeur Rodrigo Fáez, alors qu’il était dans un magasin de maillots de foot et qu’il venait de passer devant le maillot de la starlette du Barça, Morata a dévoilé une anecdote assez marrante concernant le jeune Catalan.

« J’ai un de ses premiers maillots. D’ailleurs, je l’ai pris sans demander. Je l’ai volé, oui. Après un de ses premiers matchs, je savais ce qu’il allait devenir, j’ai pris son maillot. C’était un des maillots que les intendants ont en plus pour les matchs, je l’ai pris et j’ai dit "celui là je le garde". Je voyais qu’il était différent juste en le voyant à l’entraînement, avant même qu’il débute avec la sélection », a confié l’attaquant. Visionnaire.