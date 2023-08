Tottenham a fait un sale coup à Harry Kane

La suite après cette publicité

Au terme de multiples rebondissements, le feuilleton Harry Kane a enfin livré son verdict. Malgré l’intransigeance de Tottenham, le Bayern Munich a obtenu gain de cause en signant l’international anglais cet été contre un montant record, et ce, jusqu’en 2027. Dans les derniers jours des négociations, son départ en direction de l’Allemagne semblait inévitable.

Selon The Athletic, la relation entre le club londonien et son attaquant a basculé dans les heures qui ont précédé son transfert en Bavière au moment où Harry Kane s’est vu interdire l’accès au terrain d’entraînement. Tottenham aurait indiqué à l’Anglais par courriel que sa présence n’était pas appropriée et de ce fait, le joueur de 30 ans n’a pas eu l’occasion de faire ses adieux en personne à ses coéquipiers, ni même de récupérer ses affaires personnelles. Depuis, l’ex-buteur des Spurs semble s’être parfaitement acclimaté à son nouvel environnement de travail, en témoigne ses trois buts en deux matchs de Bundesliga.