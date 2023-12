Golden Boy Awards : un lot de consolation pour Lamine Yamal

La ville de Turin accueille, ce lundi soir, la 21ème édition des Golden Boy Awards. A l’instar des autres cérémonies du type, plusieurs distinctions sont attribuées au cours de la soirée. Le journal italien Tuttosport a listé un total de douze catégories pour cette nouvelle année, organisée à l’OGR Torino en présence de nombreux médias internationaux dont Foot Mercato mais également des représentants de joueurs et de clubs.

Dans la catégorie «The Youngest», c’est l’attaquant espagnol du FC Barcelone, Lamine Yamal, qui remporte ce nouveau trophée, récompensant le jeune joueur ayant terminé aux trois premières positions de la distinction majeure (3ème - 92 points) le plus rapidement possible dans l’histoire. En effet, le jeune prodige catalan n’a fêté ses 16 ans qu’en juillet dernier et la cérémonie des Golden Boy Awards a donc tenu à récompenser sa précocité historique.