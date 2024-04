PSG : la réaction à chaud de Nuno Mendes

Nuno Mendes n’a pas démérité ce mercredi soir face au Barça, l’une des rares satisfactions de la soirée côté parisien. Plein d’entrain, il a souvent déboulé dans son couloir. Et il est aussi volontaire en interview, au micro de Canal Plus.

« Je pense que l’équipe a été bien dans le match. Elle a réussi à faire ce qu’on devait faire mais on sort de là avec une défaite. Mais ce n’est pas fini, il y a le match retour. Ce sont les résultats qui comptent. On a été un peu déconnecté du match et c’est là qu’ils ont marqué. Il faut continuer, on a fait un bon travail aujourd’hui et il y a le match retour. On a une équipe pour jouer les matches. On est bien, tranquille. On a un match pour renverser la tendance et c’est ce qu’on va faire », a-t-il lancé.