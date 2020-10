PSG : Leonardo recadre sèchement Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a livré un récital offensif face à Angers vendredi soir au Parc des Princes. Mais les attaques ont aussi eu lieu en coulisses. Quelques minutes après les conférences de presse d'après-match de Thomas Tuchel et Stéphane Moulin, Leonardo a débarqué, à la rencontre des journalistes. Pas de off cette fois, tous micros ouverts. Le directeur sportif avait un message à faire passer. Sur le mercato ? Pas uniquement.

Le sujet principal, c'était Thomas Tuchel et sa conférence de presse d'avant-match, au cours de laquelle il s'était plaint du mercato réalisé jusque-là par son directeur sportif, entre partants non remplacés et joueurs partis libres. La pique était réelle. Et la réponse fut cinglante de la part de Leonardo.

Leonardo n'a pas aimé

« On n'a pas aimé la déclaration. Le club n'a pas aimé, moi personnellement je n'ai pas aimé. Dans le moment qu'on vit tous, il y a des situations très graves. Ne pas comprendre cette situation, honnêtement, on n'a pas apprécié. On va voir en interne comment on fait. Mais là c'est très clair. Si quelqu'un n'est pas content, on parle, il n'y a pas de souci. S'il décide de rester, il doit respecter la politique sportive, les règles internes ou le moment que traverse le club, qui est délicat », a-t-il d'abord lancé, avant de répondre à la possibilité d'une sanction.

« On fait toujours les choses en interne. On n'a pas apprécié du tout. Ce n'est pas une question de mercato, c'est une question de forme. On va voir. Pour rester dans ce club, on doit être content, avoir l'envie de souffrir pour ce club, d'avoir l'esprit de sacrifice. Moi personnellement c'est ça pour moi. Si on peut faire des joueurs, très bien, si on ne peut pas, on y va. C'est l'esprit qu'on cherche », a-t-il poursuivi, avant d'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un motif de licenciement non plus. Les prochains jours s'annoncent extrêmement tendus entre les deux hommes.