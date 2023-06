Qualifs CAN 2023 : la Tanzanie et le Mozambique se rapprochent du ticket pour la Côte d’Ivoire

Suite de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, prévue l’hiver prochain en Côte d’Ivoire. Deux rencontres étaient programmées à 15 heures, concernant deux groupes : la Tanzanie se déplaçait sur la pelouse du Rwanda dans la poule H tandis que la Tanzanie recevait le Niger pour la poule L. Les Kilimanjaro Stars se sont imposés sur la plus petite des marges, seul but inscrit par Msuva sur penalty (69e).

Un succès qui leur permet de prendre la deuxième place (7 points), qualificative pour la phase de poules, et d’avoir de l’avance sur le Bénin, troisième (5 points) et dernier adversaire dans ces qualifications. Même situation au classement pour les Mambas de Reinildo, absent en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, vainqueurs à Butare (2-0) grâce à des buts de Catamo (43e) et Bauque (90+4e). En cas de contre-performance de l’Ouganda contre l’Algérie, la Tanzanie aura son destin en main pour l’ultime journée.

