Chelsea : l’incroyable métamorphose de Nicolas Jackson

Recruté pour 37 millions d’euros en juillet 2023, Nicolas Jackson est arrivé à Chelsea avec l’étiquette d’un diamant à polir. À l’époque, il sortait d’une demi-saison réussie avec Villarreal, où il avait marqué 12 buts et délivré 4 passes décisives en 26 matchs de Liga. Les Blues espéraient combler le départ de Kai Havertz, transféré à Arsenal, en offrant une place de titulaire au Sénégalais. Ses premiers pas sous les couleurs de Chelsea durant la pré-saison surprennent alors tous les supporters. L’international sénégalais (19 sélections, 1 but) enchaîne les bonnes performances : buteur face à Newcastle United, il récidive et délivre même deux passes décisives contre Brighton.

Un héritage africain dur à porter dans l’attaque de Chelsea

Un buteur africain chez les Blues, il n’en fallait pas plus pour que les supporters lancent les comparaisons entre Jackson et la légende Didier Drogba. Ironie du sort, ou peut-être pas, Jackson a choisi le numéro 15, celui qu’un certain Ivoirien portait à ses débuts avec le club londonien. Les Blues pensent alors avoir trouvé leur fameux numéro 9, mais la suite s’est révélée plus complexe. Malgré un début timide en Premier League, avec des prestations solides contre Liverpool et West Ham, il inscrit son premier but face à Ipswich. Cependant, la suite de la saison s’avère difficile : il ne marque qu’un seul but lors de ses six matchs suivants en Premier League, manquant de nombreuses occasions. Il est même vivement critiqué par la presse anglaise après un triplé face à Tottenham. Le journaliste Matt O’Connor-Simpson de Goal écrit donc : «son manque d’instinct de tueur était surprenant. Il a raté plusieurs occasions en or avant de finalement réaliser le triplé le plus facile de l’histoire de la Premier League. Mais ils comptent tous.»

Jackson alterne entre bonnes et mauvaises performances jusqu’à une piètre prestation lors du derby face à Arsenal. La légende incontestée de Chelsea, Didier Drogba, volera même à son secours sur X, où l’intéressé subit une vague de critiques acerbes : «garde la tête haute et ne cesse jamais de travailler dur, ça finira par payer». Après ce soutien, Jackson marque 4 buts et délivrera une assist lors des 5 matchs suivants. Il termine la saison avec 14 buts et 6 passes décisives en 35 matchs de Premier League, un bilan plutôt positif pour sa première saison complète. Bien que ses ratés aient agacé certains, ses statistiques laissent entrevoir de belles promesses pour l’avenir. La saison 2024/25 ne sera donc pas la même pour celui qui avait excellé lors de la pré-saison avant de finalement connaître une certaine baisse de régime. Cette nouvelle cuvée commence difficilement pour Jackson, qui se blesse en sélection avec le Sénégal et manque ainsi la pré-saison. Cependant, pour sa grande première en tant que titulaire face aux Wolves, il se montre décisif en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive.

Nicolas Jackson fait enfin taire ses détracteurs

Il répond directement à une critique de John Obi Mikel, ancien milieu de terrain de Chelsea, qui l’avait qualifié de "joueur qui court partout mais n’est pas un vrai buteur", et avait ajouté que Chelsea devait recruter un attaquant du calibre de Haaland : «Il faut un attaquant qui sache comment mettre le ballon au fond, et c’est ce que nous n’avons pas à Chelsea… Je pense qu’à Chelsea, nous avons besoin d’un attaquant de haut niveau qui puisse nous marquer des buts, un peu comme Haaland, avec ses 91 buts à Manchester City, c’est absolument incroyable.» Jackson lui répond sur Instagram : «Ferme ta bouche, arrête de dire des bêtises, on est en train de se tuer pour l’Afrique.» Cette critique n’a visiblement pas perturbé Jackson, qui enchaîne les bonnes performances. Il sera décisif à sept reprises lors des cinq matchs suivants.

Il inscrit également son premier but en sélection après une disette de 16 matchs. «Nicolas Jackson m’a fait taire, mais pas seulement moi. Bravo à lui. Il se débrouille très bien, mentalement aussi, pour accepter les critiques et agir en conséquence. Certains joueurs auraient pu être fragilisés par mes propos, mais il les a pris en compte et a fait quelque chose à ce sujet. Il s’améliore constamment, marque des buts, joue bien, et son jeu de liaison est bien meilleur. Il est absolument incroyable, et plus il continue sur cette lancée, plus l’équipe gagne et il marque des buts. C’est exactement ce dont nous avons besoin. Si, chaque week-end, il marque des buts et me demande de me taire, je n’aurai aucun problème avec ça…» a déclaré le Nigérian dans son podcast. Ainsi, Nicolas a réussi à transformer ce qui semblait être un ennemi en un allié.

Cette saison, Jackson semble déterminé à s’imposer comme un attaquant confirmé malgré les hauts et les bas de ses Blues. Ainsi, l’attaquant de 23 ans a même marqué lors de la défaite contre Liverpool. Lors de sa première rencontre face aux Reds la saison dernière, il avait livré une véritable belle prestation contre Ibrahima Konaté et le robuste Virgil van Dijk, mais sans réussir à trouver le chemin des filets. Cela montre que le jeune Nicolas continue de progresser, prouvant qu’il peut être décisif même dans les grandes rencontres. Avec déjà 7 buts et 3 passes décisives en 12 matchs, il figure parmi les meilleurs buteurs de Chelsea, aux côtés de Cole Palmer. Nicolas Jackson devance désormais le Français Christopher Nkunku, relégué sur le banc et obligé de se contenter de quelques apparitions en Premier League, tout en disputant les matchs en Conference League. L’entraîneur Enzo Maresca ne s’est pas caché et a clairement expliqué qu’une hiérarchie était établie : «À l’heure actuelle, Nicolas Jackson est notre attaquant titulaire, je n’ai aucun doute sur son travail quotidien. Depuis le début de saison, avec notre façon de jouer, nous avons utilisé Nicolas, mais cela ne signifie pas que Marc (Guiu) ou Christopher ne joueront pas en numéro 9 en fonction des matchs. Actuellement, nous sommes très heureux avec Nicolas.» Mésestimé à ses débuts, Nicolas Jackson est donc en train de s’affirmer comme l’un des attaquants les plus dangereux d’outre-Manche.