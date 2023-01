Ivan Ilić a tranché entre l’OM et le Torino !

La suite après cette publicité

Le feuilleton Ivan Ilić semble toucher à sa fin. Dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs jours, le jeune milieu de terrain de 21 ans, un temps pisté par le Paris Saint-Germain, ne devrait finalement pas rejoindre la Ligue 1. Longtemps en pole pour recruter le joueur du Hellas Vérone, l’OM risque finalement de se faire doubler. Le Serbe de 21 ans, désiré pour cet été par les Olympiens, se dirige finalement vers Turin dès cet hiver…

Selon les dernières informations de Sky Italia, Ivan Ilić aurait, en effet, tranché en faveur du Torino. Après une première offre, jugée trop faible par le club de Vérone qui demandait 15 millions d’euros pour sa pépite, le Toro a décidé de formuler une nouvelle proposition. Une démarche qui semble avoir porté ses fruits, au grand dam de l’OM. Convaincu par l’approche de la formation piémontaise, l’international serbe (7 sélections) devrait donc quitter les Gialloblù dans les prochaines heures.

Ivan Ilić dit oui au Toro !

Dans cette optique, le média italien précise d’ailleurs que les deux formations vont désormais régler les derniers détails pour conclure le deal. Un gros coup dur pour les Phocéens, doublés sur le fil. Malgré une offre de 16 M€ plus 3 M€ de bonus - alors que le club transalpin offrait initialement que 11 M€ - l’OM ne devrait pas être en mesure de rivaliser avec la nouvelle proposition du Torino, estimée à 14 millions d’euros plus des bonus. Et pour le coup.

Si Isak Hien, autre joueur de Vérone annoncé dans la transaction, devrait patienter jusqu’à juin avant de prendre une décision quant à son avenir, le Toro disposait de nombreux arguments pour convaincre Ivan Ilić. En plus de la présence d’Ivan Jurić sur le banc, coach qui a lancé le Serbe en Serie A, la formation turinoise pouvait également compter sur son contingent serbo-croate (Vanja Milinković-Savić, Saša Lukić, Nemanja Radonjić, Nikola Vlašić) pour convaincre Ilić de rallier le Piémont. Le deal semble désormais acté. L’OM va donc devoir s’atteler à d’autres pistes…