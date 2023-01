L’OM en passe de doubler tout le monde pour s’offrir le prometteur Ivan Ilić

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille veut renforcer son milieu de terrain. Actuellement troisième de Ligue 1, le club phocéen est toujours à la lutte avec le RC Lens pour la deuxième place, et pourquoi pas, pour rêver d’un titre de Champion de France. Cet hiver, Pablo Longoria et la direction marseillaise ont déjà enregistré l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, en provenance de l’Atalanta Bergame, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et l’Ukrainien a déjà séduit ses dirigeants.

Mais l’Olympique de Marseille prépare déjà l’avenir. Et notamment au poste de milieu de terrain. Ce dimanche, la presse italienne a annoncé que l’OM était proche de doubler le Torino pour s’offrir le joueur prometteur de l’Hellas Verone, Ivan Ilić (21 ans). Ce central, également capable de jouer en tant que milieu défensif, était de plus en plus proche de s’engager avec les Grenats du Torino. Mais l’arrivée de l’OM dans ce dossier est en train de changer la donne.

Un joueur passé par Manchester City

Toujours selon divers médias italiens, le club français est entré dans la négociation entre le Hellas Vérone et le Torino pour s’offrir le milieu de terrain serbe. Une information que nous pouvons vous confirmer, en précisant que Vérone demande 15 millions d’euros, plus des bonus, pour son joueur. Pour l’instant, le club marseillais souhaiterait l’enrôler en laissant le joueur au Hellas Vérone jusqu’à la fin de saison et arrivera en juin à la Commanderie. Un atout qui a joué en faveur de l’OM dans ce dossier, puisque les Gialloblu, 18e du Championnat, jouent actuellement le maintien en Serie A et ne veulent pas s’affaiblir cet hiver.

Mais attention, car le Torino reste actif sur ce joueur, recruté en 2017 par Manchester City et prêté, puis vendu à l’Hellas Vérone en 2021. Auteur d’une passe décisive en onze matches de Serie A cette saison, Ivan Ilić avait été sélectionné par Dragan Stojković pour participer à la Coupe du monde 2022, avec la Serbie, et avait disputé 34 minutes lors du premier match perdu contre le Brésil (2-0). Un grand espoir du football serbe, qui pourrait donc venir prêter main forte à l’OM la saison prochaine.