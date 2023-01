CdF, OM : Almike Moussa N’Diaye sort du silence

La suite après cette publicité

Gravement blessé après la faute grossière d’Éric Bailly lors du 32e de finale de Coupe de France entre Hyères (N2) et l’Olympique de Marseille, Almike Moussa N’Diaye est pour la première fois sorti du silence ce samedi. Dans un entretien accordé à RMC Sport, le milieu de terrain est revenu sur son état de santé à ce jour. Le joueur de 26 ans a également évoqué les dommages qu’a cette blessure sur la suite de sa carrière.

« Concernant mes blessures, elles sont toujours vives à ce jour, notamment au niveau du foie et des côtes. Je récupère doucement. Ce n’est pas facile mentalement mais je m’accroche grâce au soutien de mon entourage (…). Le choc et les minutes qui ont suivi ont été traumatisantes, c’est vrai. Les jours suivants ont également été éprouvants moralement. C’était un match et une saison importants dans ma carrière, avec des enjeux conséquents. Je sais que plusieurs clubs professionnels me suivent et cette blessure pourrait être un frein à mes ambitions. (…) J’ai eu 30 jours d’ITT (incapacité temporaire de travail) à la suite de mes blessures au foie, au rein et aux côtes. Pour l’instant, je n’ai repris aucune activité physique. Les médecins préconisent une reprise pas avant deux à trois mois, mais cela dépendra de l’évolution de mon état de santé. » À la suite de cette faute et son expulsion, Éric Bailly a écopé de sept matchs de suspension.

