OM : Tudor et les joueurs jugent la première de Ruslan Malinovskyi

Ruslan Malinovskyi a connu son transfert lundi dernier, ses premières minutes contre Troyes aussi mercredi soir. Dans l’Aube, il est entré dans un match déjà plié par l’Olympique de Marseille et surtout, un OM qui ne voulait plus franchement de la balle. Autant dire qu’on attendait avec impatience ce samedi soir et la réception de Lorient pour savoir.

Même si le doute subsistait un peu, Igor Tudor décidait de titulariser l’international ukrainien, juste derrière Alexis Sanchez en compagnie de Mattéo Guendouzi. Cengiz Ünder, impeccable depuis la reprise, était donc relégué au poste de piston droit. L’Ukrainien n’a pas franchement fait de folies dans cette rencontre et il pourrait être heureux si sa déviation pour Veretout était crédité comme une passe décisive.

Tudor est satisfait

Igor Tudor, lui, était content : « pour Ruslan, c’était un bon match, mais c’est un début, il y a toujours de l’émotion. C’est un joueur très fort, avec l’entraînement il comprendra deux trois mécanismes, mais c’était un très bon match ». Mais Valentin Rongier, qui est abonné aux zones mixtes, est aussi passé par là et a dit ce qu’il pensait de l’Ukrainien.

« Malinovskyi, vous connaissez sa qualité. C’est un excellent joueur, il va beaucoup apporter, c’est certain », a expliqué le capitaine de l’OM quand Payet n’est pas là. Une chose est sûre, en retrouvant du rythme, Malinovskyi sera une véritable arme pour l’OM et comme Tudor l’adore et que le Croate n’a pas grand-chose de faux depuis le début de la saison, on est impatient.