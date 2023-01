Mercato OM : coup de théâtre dans le dossier Ilic !

La suite après cette publicité

Un temps ciblé par le Paris Saint-Germain, Ivan Ilic (21 ans) pourrait bien découvrir la Ligue 1, mais chez le rival marseillais ! Comme nous vous le révélions en exclusivité dernièrement, l’Olympique de Marseille est tout proche d’enrôler le jeune milieu de terrain de l’Hellas Vérone. Un talent pour lequel le club italien réclame tout de même 15 M€.

Cependant, il y a un autre club qui désire ardemment Ilic, c’est le Torino. Et la formation piémontaise a quelques atouts dans sa manche. Une offre concrète a été formulée, mais là où Marseille propose des bonus en plus, le club italien veut inclure le défenseur suédois Isak Hien. Et ce n’est pas tout. L’équipe turinoise compte sur son contingent serbo-croate (Vanja Milinković-Savić, Saša Lukić, Nemanja Radonjić, Nikola Vlašić) pour convaincre le Serbe de 21 ans de rallier le Piémont.

Le Toro augmente son offre

Sans oublier la présence d’Ivan Jurić sur le banc du Torino. Et pour ceux qui l’ignoraient, c’est le coach qui a lancé Ilic en Serie A. Vous l’aurez compris, le concurrent de l’OM mise beaucoup sur l’affect pour recruter Ilic. Mais attention, Sky Italia nous apprend que le Torino a également décidé de revoir son offre à la hausse. Le média nous rappelle que l’OM a proposé 16 M€ plus 3 M€ de bonus alors que le club transalpin en offrait que 11 M€.

Eh bien le Toro en offre désormais 14 M€ plus des bonus, sans oublier le Scandinave Hien. Il ne s’est pas aligné sur la proposition marseillaise, mais le Torino compte désormais sur cette augmentation et sur la volonté du joueur pour faire la différence. Et visiblement, l’espoir de doubler l’OM a grandi ces dernières heures de l’autre côté des Alpes.