OM : le Torino reste dans la course pour Ivan Ilić

Comme nous le vous rapportions ce weekend, l’Olympique de Marseille est annoncé favori, dans la signature du jeune milieu serbe Ivan Ilić (21 ans). Mais le club italien du Torino n’a pas dit son dernier mot et poursuit son bras de fer avec les Phocéens. Les Granata possèdent plusieurs cartes qui pourraient être décisives dans le choix final du joueur. Avec un fort noyau serbo-croate (Vanja Milinković-Savić, Saša Lukić, Nemanja Radonjić, Nikola Vlašić) dans leur effectif, les Turinois espèrent jouer sur la corde sensible de la proximité culturelle pour attirer le natif de Niš : le principal intéressé ne serait pas contre l’idée de rester en Italie et préférait même rejoindre les internationaux serbes et croates à Turin selon les informations du quotidien italien La Stampa. Autre point important : l’entraîneur croate du Torino, Ivan Jurić est celui qui a lancé Ivan Ilić dans le grain bain en Serie A, à l’époque où le Croate dirigeait l’équipe du Hellas Vérone, quelques mois avant Igor Tudor.

D’après les indiscrétions de Tuttosport, la direction piémontaise a organisé ce lundi une nouvelle réunion avec l’agent du joueur ainsi que les représentants des Gialloblu dans l’objectif de convaincre toutes les parties d’opter pour l’offre du Torino, plutôt que celle de l’OM. Pour le moment, au regard des chiffres convenus pour le coût du transfert, il y aurait une différence entre Marseille et Turin : le club français aurait proposé 15 millions et des bonus, alors que le Toro serait venue offrir le même montant pour un package incluant en plus le défenseur suédois Isak Hien.

