OL : le groupe contre Reims sans Lacazette mais avec Fofana

L’OL n’a plus le droit à l’erreur ce week-end. Accusant un retard de plus en plus grand avec les autres courtisans aux places européennes, les Gones ont l’obligation de l’emporter ce dimanche face à Reims (15h) pour se relancer dans cette course à l’Europe. Une rencontre spéciale car il s’agira également de la première de Paulo Fonseca au Groupama Stadium en tant que coach des Lyonnais.

Ce samedi, le club septuple champion de France a dévoilé le groupe des joueurs convoqués pour la réception du club rémois. Et un absent de taille ne sera pas de la partie : Alexandre Lacazette. Touché au genou comme l’avait expliqué Fonseca en conférence de presse, le capitaine lyonnais est absent. Pour le reste, aucun absent majeur n’est à signaler alors que Malick Fofana fait son retour dans le groupe après plusieurs semaines d’absence.