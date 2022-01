AC Milan : négociations en cours avec Eric Bailly !

L'AC Milan cherche à recruter un défenseur central avant la fin du mercato hivernal, afin de pallier les absences de Simon Kjaer et Fikayo Tomori, blessés. Et la priorité se nomme Éric Bailly (27 ans et sous contrat avec MU jusqu'en juin 2024) notamment après le refus du LOSC de lâcher Sven Botman et la difficulté du dossier Abdou Diallo (PSG). Le robuste défenseur ivoirien de Manchester United, qui est à la CAN au Cameroun avec les Elephants actuellement, a toujours des envies d'ailleurs.

Annoncé à l'OL avant la signature de Jérome Boateng l'été dernier, l'ancien de Villarreal a joué autant de matches avec la sélection qu'avec les Red Devils. Sans avenir à Manchester où il n'est que le remplaçant du remplaçant depuis 5 ans, Éric Bailly verrait d'un bon oeil un départ en Lombardie. Si l'intérêt milanais n'est pas nouveau, nous pouvons affirmer que des discussions sont en cours entre les deux clubs pour un prêt jusqu'à la fin de la saison avec prise en charge de l'énorme salaire du joueur par l'AC Milan. C'est sur ce point que les négociations achoppent actuellement. De son côté, l'AS Roma suit aussi le dossier, mais à un stade bien moins avancé.