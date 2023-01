Mercato : les 20 joueurs les plus chers du marché sont connus

La suite après cette publicité

Chaque année, l’Observatoire du football (CIES) recense les meilleurs joueurs de la planète football afin de les classer par ordre de valeur. Cette fois, l’organisme a évalué plus de 30 000 joueurs présents dans 75 championnats dans le monde. Le but ? Estimer leur valeur de transfert en cas de départ cette année. Un calcul réalisé en grande partie en fonction de la durée des contrats des éléments cités ci-dessous.

Courtisé par le Real Madrid, Liverpool ou encore Chelsea, Jude Bellingham (19 ans) vaudrait 208,2 M€ selon le CIES. Lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2025, l’Anglais est le joueur le plus coté devant son compatriote Phil Foden. À 22 ans, le joueur de Manchester City n’est pas sur le départ, mais sa prolongation jusqu’en 2027 lui permet de valoir 200,5 M€ sur le marché. Kylian complète le podium avec une valeur marchande estimée à 190,7 M€. Une somme plus basse qui s’explique par un contrat jusqu’en 2024 et donc la nécessité de le vendre l’été prochain s’il ne prolonge pas.

Deux Français dans le top 20

Même cas de figure pour Vinicius Junior. Le Brésilien du Real Madrid est lié à la Casa Blanca jusqu’en 2024 et estimé à 190,5 M€. Cependant, sa valeur risque de grimper puisqu’une prolongation serait imminente. Cinquième de ce classement (174,9 M€), Erling Haaland ne devrait pas tarder à monter en grade. « Disposant d’un contrat courant jusqu’en 2027, la valeur de ce dernier est destinée à augmenter au cours des prochains mois pour s’approcher ou même dépasser celle des joueurs classés devant lui », écrit le CIES. Ça, c’est pour le top 5.

Concernant le top 10, les deux Blaugranas Pedri (170,2 M€) et Gavi (147,6 M€) pointent respectivement au sixième et septième rang. La pépite du Bayern Munich Jamal Musiala est huitième (145,1 M€) devant la révélation croate du RB Leipzig Josko Gvardiol (125,8 M€) et le couteau suisse du Real Madrid Federico Valverde (123,5 M€). Enfin, à noter que le deuxième Français présent dans le top 20 publié est Aurélien Tchouaméni. L’ancien Monégasque se classe seizième (107,2 M€).

Le top 20 :