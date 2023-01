Dortmund : la direction fixe son prix pour Jude Bellingham

Les enchères grimpent concernant Jude Bellingham. Alors que la pépite du football anglais a réalisé une Coupe du monde exceptionnelle sur le plan personnel, son club le Borussia Dortmund a déjà fixé un prix de vente selon le quotidien espagnol AS. Le Borussia demande 100 millions plus 40 millions d’euros de bonus. Le club allemand a même essayé il y a quelques mois de convaincre Bellingham de prolonger, lui qui a un contrat qui se termine en 2025. Une prolongation qui aurait permis à Dortmund d’ajouter une clause libératoire de 150 millions d’euros.

Si Liverpool, Chelsea et Manchester City se sont positionnés sur le milieu de terrain de 19 ans, le Real Madrid est actuellement le mieux placé pour enrôler le phénomène Bellingham, toujours selon AS. Le natif de Stourbridge ne souhaiterait pas retourner dans son pays natal et voudrait découvrir un nouveau championnat. Actuellement, le site spécialisé Transfermarkt lui donne une valeur marchande de 110 millions d’euros, ce qui fait de lui le joueur le plus cher de Bundesliga.

