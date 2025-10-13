Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Kylian Mbappé envoie un message aux Bleus

Par Dahbia Hattabi
France - Allemagne @Maxppp
Islande France

Ce soir, l’équipe de France affronte l’Islande dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Une rencontre que les Bleus vont jouer sans Kylian Mbappé (26 ans). Le capitaine des Tricolores a regagné Madrid après son problème à la cheville.

Malgré tout, il a eu une pensée pour ses coéquipiers. KM10 vient de partager le onze des Bleus sur Instagram. Il a ajouté le message suivant : «allez les gars !» Le tout est accompagné d’un drapeau de la France et d’étoiles.

