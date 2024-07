Rennes : Benjamin Bourigeaud futur coéquipier de Cristiano Ronaldo ?

Joueur du Stade Rennais depuis 2017 (65 buts, 66 passes décisives en 310 matches, toutes compétitions confondues), Benjamin Bourigeaud (30 ans) a souvent été courtisé, mais le milieu offensif n’a jamais quitté les Rouge et Noir. Cet été, la donne sera-t-elle différente ?

Sous contrat jusqu’en 2026, Bourigeaud serait selon L’Équipe dans le viseur de deux clubs saoudiens. Et pas des moindres. Il s’agit d’Al-Nassr, où évolue un certain Cristiano Ronaldo, et Al-Ittihad, club entraîné par Laurent Blanc et où joue Karim Benzema. La présence de Blanc ferait d’ailleurs hésiter le joueur à quitter la Bretagne.