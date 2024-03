Nottingham Forest : Nuno Espiríto Santo a craqué après le retrait de points

Nuno Espiríto Santo peut parfois être nerveux dans sa zone d’entraîneur pendant les matchs. La semaine dernière, ce n’est pas le terrain qui l’a horripilé, mais bien la décision de la Premier League. Son club, Nottingham Forrest, a été sanctionné de quatre points pour avoir enfreint les règles de rentabilité et de durabilité de la ligue (l’équivalent du fair-play financier). Une décision que le club et son entraîneur contestent en faisant appel. En conférence de presse, le Portugais n’a pas caché son mécontentement.

« Je pense avoir frappé quelque chose qui était proche de moi, j’ai été déçu. Mais cela n’a duré que quelques minutes car j’ai immédiatement su que nous devions rebondir. Maintenant, c’est plus un cas de réalité : nous réalisons que c’est une situation difficile. Nous devons nous serrer les coudes et y aller, vous n’avez besoin de rien d’autre. Mais nous avons l’ambition de rester en Premier League et c’est énorme » a-t-il déclaré devant les médias. Forest se trouve désormais dans une situation bien délicate au classement. Les joueurs de Nuno Espiríto Santo sont en position de relégable avec 21 petits points.