2024, l’année cauchemar de Kylian Mbappé

Vouloir entrer au sommet du football mondial, c’est prendre le risque de traverser de grosses zones de turbulences. Et en 2024, Kylian Mbappé a été servi en secousses. Avant même de démarrer cette année si spéciale, le Bondynois avait déjà vécu des semaines difficiles après l’annonce de son choix de ne pas prolonger son contrat avec le club de la capitale. Mais 2024 marque un tournant dans sa carrière puisque c’est à partir de là que le PSG va être certain du futur départ de son numéro 7 pour le Real Madrid. Un événement inacceptable pour Nasser Al-Khelaïfi qui en a alors fait une question d’égo.

Entre les deux hommes, le dialogue est rompu et les coups bas vont se succéder jusqu’au départ du Bondynois. Conséquence de ce départ annoncé : Luis Enrique va alors réduire son temps de jeu en Ligue 1. En Ligue des Champions, Mbappé sera utilisé à 100%, mais en championnat, Mbappé ne disputera que trois matches en intégralité sur les quinze derniers de son club en L1. Mais avant de filer à Madrid, Mbappé avait un Euro à disputer avec l’équipe de France. Épuisé mentalement par son divorce avec Paris, le joueur espérait sans doute profiter de ce changement de cadre pour reprendre un peu d’oxygène. Malheureusement pour lui, ce Championnat d’Europe 2024 sera un calvaire, malgré une demi-finale pour les Bleus. Et ce n’était pas fini. Même son début d’aventure au Real Madrid, le club de ses rêves, a été difficile.

Entre une adaptation compliquée et des prestations catastrophiques lors de rendez-vous importants, Mbappé en a pris pour son grade en Espagne. Enfin, la sélection nationale est elle aussi devenue un sujet à débat. Absent lors de deux des trois derniers rassemblements des Bleus, le capitaine de l’équipe de France a eu le don de faire parler de lui, même quand il n’était pas là. Entre son choix de privilégier le Real Madrid, la virée à Stockholm et la supposée sanction de Didier Deschamps, Kylian Mbappé n’aura jamais été aussi contesté au sein de la sélection. Nous vous proposons donc de revenir sur les dates marquantes de cette année 2024 que le principal intéressé n’oubliera pas de sitôt.

Les dates marquantes de l’année 2024 de Kylian Mbappé :

- 3 janvier : libre de s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier, Mbappé fait la une de la presse espagnole qui l’annonce plus proche que jamais du Real Madrid. Face à cette information, le Bondynois sort du silence après avoir remporté le Trophée des Champions face à Toulouse (2-0). Alors qu’il peut partir librement, sans rien rapporter au PSG, le joueur annonce qu’un accord protège toutes les parties, même Paris. « Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. On va dire que c’est secondaire. »

- 7 janvier : Foot Mercato révèle en exclusivité que Kylian Mbappé s’est mis d’accord avec le Real Madrid. Tout est scellé. Après sept ans passés au Paris Saint-Germain, le Français a décidé de réaliser enfin son rêve : rejoindre la Casa Blanca.

- 9 janvier : suite à ces révélations, Nasser Al-Khelaïfi sort du silence au micro de RMC Sport. Le patron du PSG assure que le départ de sa star n’est pas acté, mais que l’accord passé avec l’attaquant existe bien. « Il l’a dit très clairement, il a un accord avec moi. Nous avons une superbe relation, c’est le meilleur joueur du monde. Je ne vais pas cacher que je veux le garder. Je suis confiant, car le meilleur endroit pour lui est Paris, comme joueur français, comme capitaine de l’équipe nationale, vice-capitaine du PSG, en étant là depuis sept ans. Il a l’ambition de faire de grandes choses avec Paris. (…) Je ne veux pas parler d’argent et dire combien vaut l’accord. On a un 'gentleman agreement’, notre accord ce n’est pas une question d’argent. »

- 2 février : le départ de Mbappé au Real Madrid n’est toujours pas officiel, mais le premier dommage collatéral de cette affaire apparait au grand jour. Visiblement agacé par Kylian, le club de la capitale décide de geler les négociations pour la prolongation du contrat de son jeune frère Ethan, lui aussi libre en fin de saison.

- 15 février : cette fois, Paris est au courant. Après s’être mis d’accord avec le Real Madrid en janvier, Kylian Mbappé a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi.

- 17 février : deux jours après l’annonce de la confirmation de son départ, Mbappé doit jouer à Nantes. Cette date sonnera le début de la réduction de son temps de jeu imposée par un Luis Enrique désireux de préparer le futur. À la Beaujoire, Mbappé n’a joué que 28 minutes.

- 1er mars : 24e journée de Ligue 1, le PSG se rend à Monaco. À la surprise générale, Luis Enrique sort Mbappé à la mi-temps. Mais le Bondynois, qui est chez lui en Principauté, n’est pas allé s’asseoir tranquillement sur le banc. Il s’est payé un petit tour du stade Louis II avant d’aller s’installer en tribunes aux côtés de ses proches.

- 31 mars : titulaire à l’occasion du Clasico face à l’Olympique de Marseille, le numéro 7 parisien doit céder sa lace un peu après l’heure de jeu. Le temps des stars intouchables au PSG, surtout lors des grands rendez-vous, est définitivement terminé. Ce qui n’empêchera pas Paris de s’imposer 2-0.

- 21 avril : le PSG fête sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir sortir le FC Barcelone sur son terrain. Cependant, toujours pas de traitement de faveur pour Mbappé en Ligue 1. Remplaçant au coup d’envoi du choc face à l’Olympique Lyonnais, le Bondynois n’entrera pas en jeu.

- 10 mai : cette fois, ça y est. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, Kylian Mbappé annonce officiellement son départ du PSG… sans annoncer son arrivée au Real Madrid. « Bonjour à tous. Je voulais m’adresser à vous. Depuis le temps que j’avais prévenu que je voulais m’adresser à vous tous. Voilà, c’est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Mon dernier match au Parc des Princes sera dimanche. »

- 12 mai : Mbappé joue son tout dernier match au Parc des Princes sous les couleurs rouge et bleu lors de la 33e journée face à Toulouse. Le tout sans aucune célébration du club hormis un hommage que l’on sent forcé de la part du CUP. Mbappé marquera, mais Paris s’inclinera 3-1. Triste fin puisqu’il ne sera même pas dans le groupe pour les deux derniers matches du PSG en championnat contre Nice et Metz. Ce jour-là marque également l’énorme dispute entre lui et NAK.

- 25 mai : finale de la Coupe de France face à l’OL, le tout dernier match de Kylian Mbappé avec le PSG. Peu en vue, le Bondynois ne trouvera pas la faille, mais il soulèvera le trophée.

- 3 juin : le Real Madrid annonce officiellement la signature de Kylian Mbappé. « Le Real Madrid C.F. et Kylian Mbappé ont conclu un accord selon lequel il sera un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons. »

- 4 juin : le lendemain de son arrivée officielle à Madrid, Mbappé profite d’une conférence de presse de l’équipe de France pour régler ses comptes avec les Rouge et Bleu. «C’est un grand soulagement, je suis très content, je pense que ça se voir facilement sur le visage. J’ai beaucoup moins joué en fin de saison et tout le monde sait pourquoi. C’est comme ça, il faut s’adapter quand on est joueur de haut niveau (…) J’ai attaqué cette saison avec une ambition et une exigence différente. J’ai pensé que je n’allais jamais jouer. Je sais qu’il y a eu des saisons mieux que celles-ci, mais elle a été la plus difficile à jouer. Quand je sais ce que j’ai dû traverser et subir, c’est la meilleure saison de ma carrière. On m’a fait comprendre (que je ne jouerai pas avec Paris), on me l’a dit en pleine face, on m’a parlé violemment, on me l’a dit aussi par médias interposés. Luis Enrique et Luis Campos m’ont sauvé. Je n’aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux».

- 4 juin : attaqué frontalement, le PSG décide alors de riposter via l’AFP. « Mbappé n’a absolument aucune classe. Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais dicté la moindre décision à l’équipe. Luis Enrique l’a même dit lui-même, mais malgré tout, Mbappé dit quelque chose et tout le monde imprime comme si c’était la vérité. »

- 17 juin : la France démarre l’Euro 2024 face à l’Autriche. Les Bleus s’imposent 1-0, mais Mbappé se casse le nez sur un contact avec Kevin Danso. Son Euro semble menacé. Au final, le joueur portera un masque jusqu’à la fin de la compétition.

- 16 juillet : c’est un Kylian Mbappé tout sourire qui est officiellement présenté aux 80 000 socios du Real Madrid présents ce jour-là au stade Santiago Bernabéu.

- 17 juillet : si le clan Mbappé est ravi de son arrivée au Real Madrid, il n’oublie pas pour autant le PSG. Les Mbappé accusent le club francilien de leur devoir 55 M€ en guise de salaires et primes impayés. Interrogée par Le Parisien, Fayza Lamari, la mère de Kylian, annonce la couleur. « C’est désormais entre les mains des représentants de Kylian. Mais je fais confiance au PSG pour que très rapidement, ça rentre dans l’ordre. On vient de recevoir un courrier de réponse de leur part. Des décisions vont être prises ».

- 14 août : pour mieux préparer ses grands débuts avec le Real Madrid, Mbappé n’a pas participé à la tournée organisée aux États-Unis. Mais le Bondynois est bien là pour son premier match officiel avec les Merengues. Une première synonyme de victoire en Supercoupe face à l’Atalanta. Un succès 2-0 avec un but en prime. « Je l’ai imaginé de bien des façons, mais commencer par un titre et jouer pour ce club, tout le monde sait ce que ça signifie pour moi ».

- 18 août : après un départ idyllique, Mbappé se montre plus décevant pour son premier match de Liga face à Majorque (1-1).

- 5 septembre : Mbappé rejoint le rassemblement de l’équipe de France à reculons. Et pour la première fois, la presse évoque de vives critiques à son encontre chez les Bleus. Mbappé est loin d’être le leader apprécié de tous. Interrogé un peu plus tard le même jour en conférence de presse, le capitaine des Bleus apparaît plus détaché que jamais. « Je ne sais pas ce que pensent les gars. Je suis arrivé à un stade de ma vie où je ne constate plus. Ce que pensent les gens, c’est le cadet de mes soucis. ». La France s’inclinera le lendemain 3-1 face à l’Italie.

- 12 septembre : suite de l’affaire avec le PSG. Le club de la capitale est condamné à verser 55 M€ à son ancien joueur. Mais Paris refuse.

- 25 septembre : sorti sur blessure face à Alavés, Mbappé est annoncé absent pendant au moins deux à trois semaines. «Après les examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les Services Médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Évolution en attente», communique Madrid.

- 2 octobre : à la surprise générale, Mbappé revient plus tôt que prévu et joue 33 minutes lors du match de Ligue des Champions perdu face au LOSC (0-1).

- 3 octobre : Didier Deschamps dévoile sa liste pour les matches de Ligue des Nations face à Israël et la Belgique. Une liste sans Mbappé pourtant revenu à la compétition avec son club.

- 5 octobre : non convoqué en bleu, Mbappé est bel et bien titulaire en championnat face à Villarreal deux jours plus tard. Le Français ne réalise pas un grand match (1-1) et le débat sur son absence chez les Bleus fait rage.

- 9 octobre : alors que son engagement avec sa sélection nationale est remis en cause, Mbappé voit les médias sortir une information selon laquelle il serait en désaccord avec Mike Maignan et le portier de l’AC Milan ne se priverait pas de le lui faire savoir.

- 11 octobre : après avoir souhaité bon match aux Bleus face à Israël la veille, Mbappé est photographié le soir même à Stockholm. Le Français est venu passer quelques jours de vacances dans la capitale suédoise. Mais sa sortie en discothèque le soir d’un match des Bleus, alors qu’il est absent, mais apte à jouer avec Madrid fait polémique. C’est le début de l’affaire Mbappé.

- 15 octobre : quelques heures après l’annonce d’un viol présumé dans l’hôtel de Stockholm où séjournait Mbappé, la presse suédoise vise clairement le Français. Une information fracassante face à laquelle le jour réagit en accusant le PSG d’être derrière tout ça. « FAKE NEWS. Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard ». Une sortie médique qui provoquera l’ire du PSG. « Une honte. Nous garderons notre classe et notre dignité. »

- 16 octobre : la presse suédoise annonce que Mbappé est « raisonnablement suspect » dans cette affaire de viol présumé. Malgré les mots employés, il s’agit là du degré d’accusation le plus bas dans la justice scandinave.

- 25 octobre : la bataille juridique entre le joueur et le PSG se poursuit. Cette fois, c’est la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel qui donne raison à Kylian Mbappé, exigeant du PSG qu’il lui verse les 55 M€ d’arriérés de salaires et de primes impayés.

- 26 octobre : le premier Clasico au Bernabéu du Français tourne au cauchemar. Le FC Barcelone humilie le Real Madrid 4 buts à 0. Auteur d’une prestation catastrophique, Mbappé est pris au piège du hors-jeu à huit reprises. Un record.

- 2 octobre : absent de la scène du Théâtre du Châtelet pour la cérémonie du Ballon d’Or en raison de la bouderie de son club, Mbappé remporte tout de même, avec Harry Kane, le trophée Gerd Müller 2024 récompensant le meilleur buteur de la saison écoulée.

- 5 novembre : fortement critiqué depuis des semaines, Mbappé se montre encore transparent lors d’un grand rendez-vous. Cette fois, c’était de la défaite 1-3 face à l’AC Milan au Bernabéu en Ligue des Champions.

- 7 novembre : nouveau scandale chez les Bleus. Didier Deschamps dévoile sa liste pour les deux derniers matches de l’année contre Israël et l’Italie. Kylian Mbappé est encore absent. Mais cette fois, le sélectionneur laisse entendre qu’il s’agit d’une sanction contre son capitaine. « J’ai eu plusieurs échanges avec lui. J’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. Parce que je pense que c’est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian Mbappé voulait venir. Et deuxièmement, ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en compte à partir du moment où la présomption d’innocence existe. C’est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matches qui nous attendent », se justifie DD.

- 17 novembre : à l’heure où des informations sur de supposées crispations entre Mbappé et le reste des Bleus affluent, L’Équipe annonce que Didier Deschamps penserait à aller voir Mbappé pour évoquer l’hypothèse d’un changement de capitaine au cas où le Merengue ne se sentirait plus à l’aise dans ce rôle.

- 27 novembre : nouvelle soirée cauchemardesque en Ligue des Champions contre Liverpool. Attendu au tournant en raison de l’absence de Vinicius Jr, Mbappé rate complètement son match, manque un penalty, le Real Madrid perd (0-2) et la photo où on le voit la tête à l’envers après un contact avec Virgil van Dijk fait le tour du monde.

- 4 décembre : nouvelle désillusion pour Mbappé. Alors que la Casa Blanca doit toujours composer sans Vinicius Jr, le Français rate encore un penalty important et son club s’incline 2-1. le lendemain, il se fait détruire par la presse espagnole.

- 8 décembre : après de longs mois passés dans le silence, Kylian Mbappé s’adresse enfin au grand public. L’attaquant madrilène choisit l’émission Clique de Canal+. A cette occasion, il rappelle son attachement aux Bleus, au PSG.

- 10 décembre : après cette interview-vérité, Mbappé est décisif lors de la victoire en C1 sur le terrain de l’Atalanta. Buteur, le Français doit cependant céder sa place sur blessure (3-2).

- 12 décembre : énorme soulagement pour le clan Mbappé. La justice suédoise clôt l’enquête pour viol présumé.

- 14 décembre : pour la quatrième fois, Kylian Mbappé est élu meilleur joueur français de la saison par le magazine France Football.

- 17 décembre : Mbappé est classé 9e du prix FIFA-The Best 2024.

- 18 décembre : le lendemain, il décroche son deuxième titre international avec le Real Madrid. Buteur face aux Mexicains de Pachuca, Mbappé participe au cinquième sacre de son club en Coupe intercontinentale. Histoire de finir l’année sur une bien meilleure note.

- 22 décembre : une fin d’année plus douce confirmée par un but somptueux et une passe décisive lors de la victoire éclatante des Merengues face au Séville FC (4-2).