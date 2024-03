Le LOSC prolonge Aaron Malouda

Vainqueur 3 à 0 à l’aller, le LOSC affronte demain soir Sturm Graz en Ligue Europa Conférence. En parallèle, les Nordistes préparent l’avenir, eux qui viennent de boucler la prolongation de contrat d’Aaron Malouda (18 ans), fils de l’ancien joueur Florent Malouda.

«Le LOSC est heureux d’officialiser la prolongation de Aaron Malouda, désormais lié au Club jusqu’en 2027. Arrivé chez les Dogues l’été dernier en provenance de Rennes, le jeune milieu de terrain a très vite su démontrer ses qualités et un potentiel de progression important. Les performances du désormais international français U19 (5 apparitions) lui ont permis de faire sa première apparition en Ligue 1 en octobre dernier, contre le Havre, puis quelques jours plus tard en UEFA Europa Conference League, à Klaksvik. Aaron Malouda poursuivra sa progression et son éclosion avec les Dogues jusqu’en juin 2027», peut-on lire sur le communiqué de presse.