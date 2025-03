Le fils de l’ancien Rennais Severino Lucas en état de mort cérébrale

L’histoire est terrible. Ancien espoir de Botafogo, club de John Textor, le jeune Pedro Severino ne jouera jamais au football. À 19 ans, le joueur avait rejoint en prêt les équipes de jeunes du RB Bragantino. Hier, il se rendait à l’entraînement en voiture quand il a eu un accident avec un camion dans la région de São Paulo. Les médias brésiliens annonçaient ce mardi que Severino se trouvait dans un état critique, mais depuis, l’hôpital municipal Walder Tebaldi a confirmé qu’il avait ouvert un protocole pour confirmer la mort cérébrale de Pedro Severino, qui est le fils de l’ancien Rennais Severino Lucas.

« Après une évaluation rigoureuse et le respect de tous les protocoles médicaux, l’hôpital municipal Dr Waldemar Tebaldi a ouvert les procédures pour confirmer la mort cérébrale de la victime de 19 ans d’un tragique accident survenu mardi sur la route d’Anhanguera. Pour que la mort cérébrale soit confirmée, outre l’examen clinique, qui doit être effectué par deux médecins différents, avec un intervalle minimum d’une heure entre le premier et le second, le patient doit être soumis à un test d’apnée et à des examens complémentaires. Cette procédure peut durer jusqu’à 24 heures après l’ouverture du protocole, qui a eu lieu à 16h30. L’équipe de l’hôpital municipal apporte à la famille tout le soutien possible », peut-on lire dans le communiqué de l’hôpital, relayé par Globoesporte.