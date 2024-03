Le communiqué de Rosario après les menaces de mort reçues par Angel Di Maria

Alors qu’il est en Argentine avec la sélection nationale, Angel Di Maria a vécu un événement terrible. L’attaquant de 36 ans séjournait dans un hôtel, lorsque une voiture grise avec trois passagers a franchi à plusieurs reprises le portail du quartier privé de Miraflores où il était lundi matin, et a lancé des menaces de mort à destination de l’ancien Parisien. Un geste condamné par Rosario Central, club des débuts de Di Maria, comme le rapporte le média Olé.

«Le club rejette catégoriquement les faits de notoriété publique, dans lesquels des menaces ont été enregistrées à l’encontre d’un joueur de football reconnu de notre académie de jeunes», a d’abord souligné le club argentin, dont l’institution, dans cette situation, se sent «lésée, endommagée et blessée parce que ce type d’actions violentes menace directement l’économie et le succès sportif des clubs». Pour éviter que ce schéma se reproduise à l’avenir, Rosario entend «interdire définitivement ce genre de choses» dans sa ville, et demande «des sanctions jusqu’aux dernières conséquences pour les personnes impliquées». Le message est passé.