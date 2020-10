Arsenal attend Nicolas Pépé au tournant

La suite après cette publicité

La star du mercato d'été 2019. Auteur d'une excellente saison à Lille, Nicolas Pépé était dans le viseur des meilleures écuries européennes. Chelsea, Liverpool, Manchester United, le Bayern Munich, l'Atlético de Madrid, l'Inter Milan, lé Paris Saint-Germain ou encore Naples : tous étaient sur le coup. Mais finalement, l'Ivoirien a rejoint Arsenal. Le tout contre un chèque de 80 M€. Un investissement colossal qui détonait avec la politique habituelle des Londoniens. Lors de sa première année à Arsenal, l'ancien joueur d'Angers n'a globalement pas répondu aux attentes placées en lui.

L'Ivoirien doit gagner sa place

Il a ainsi terminé l'exercice 2019-20 avec 8 buts et 10 assists en 42 rencontres toutes compétitions confondues. En revanche, il n'a été titulaire qu'à 29 reprises. Mikel Arteta attendait beaucoup de lui en juin. «Je ne le connaissais pas avant, mais c'est un joueur au potentiel incroyable. Cependant, il doit prendre soin de rester concentré à certains moments dans le match où il déconnecte un peu. Il ne peut pas faire cela, et je serai très persévérant avec lui pour essayer de changer cela. Il doit également être décisif à chaque match, car, à son meilleur niveau, c'est un joueur qui peut faire la différence. Il y a des choses à travailler et à améliorer mais il est sur la bonne voie. Il a réalisé ce qu’il devait faire pour l’équipe lorsque nous n’avons pas le ballon. Je suis très content de lui».

Le technicien espagnol attendait donc qu'il poursuive sur cette voie pour sa deuxième saison sous le maillot des Gunners. Jusqu'à présent, le natif de Mantes-la-Jolie a marqué deux buts et délivré une assist en 10 rencontres toutes compétitions confondues (6 en Premier League, 2 en Cup et 2 en Europa League). En championnat, il n'a d'ailleurs été titulaire qu'à une reprise en six apparitions. En revanche, il était aligné d'entrée hier soir face à Dundalk en C3. Un match au cours duquel il a marqué un joli but. Après la rencontre, son entraîneur Mikel Arteta s'est montré satisfait tout en avouant qu'il attendait plus de la part d'un joueur qui n'est pas un titulaire en force pour le moment à ses yeux.

Arteta attend plus de sa part

C'est ce qu'il a expliqué au micro de Skysports. «Il n'a pas été le premier choix à tous les matches pour le moment, mais il a joué à plusieurs reprises. Il s'agit de trouver la cohérence, non pas à travers les matches mais pendant les matches aussi pour être plus incisif, et faire les bonnes choses quand il doit prendre la bonne décision sur le terrain. Cela n'a rien à voir avec son attitude. C'est un joueur qui prend des risques, un joueur très créatif. C'est la chose la plus difficile dans le football, quand l'opposition sait ce que vous pouvez faire, à quel point elle veut vous empêcher de profiter de l'espace et créer des situations. A partir de là, c'est compliqué.»

Il poursuit : «mais parfois, ce sont les choses simples. La quantité de situations qu'il est capable de créer, le fait d'attirer (les adversaires) et de prendre la bonne décision pour continuer à faire évoluer cette phase de jeu. Par exemple, la finition, la position à l'intérieur de la surface, il doit être plus cohérent. Nous y travaillons et nous espérons qu'il le fera beaucoup plus efficacement». Le footballeur âgé de 25 ans sait donc ce qu'il lui rester à faire pour s'adjuger une place de titulaire au sein de l'effectif d'Arsenal.